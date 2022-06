Bondscoach Ives Serneels heeft maandagmiddag in het nationale oefencomplex in Tubeke zijn definitieve selectie met 23 Red Flames bekendgemaakt voor het EK in Engeland van volgende maand. Jill Janssens (OHL), Lenie Onzia (OHL), Chloé Vande Velde (AA Gent), doelvrouw Femke Bastiaen (PSV) en Jassina Blom (Tenerife) vallen af. Ze blijven de komende stage wel nog bij de selectie als back-ups in het geval van blessures bij de 23-koppige selectie.

Serneels riep midden mei een ruime preselectie met 33 speelsters op om de EK-voorbereiding aan te vatten. Begin juni haakte verdedigster Isabelle Iliano (Club YLA/Fortuna Sittard) al geblesseerd af en afgelopen woensdag dunde de bondscoach zijn groep een eerste maal uit. Jarne Teulings (Anderlecht/Fortuna Sittard), Shari Van Belle (AA Gent) en Marie Detruyer en Zenia Mertens (allebei OHL) verlieten de selectie. Afgelopen donderdag speelden de Flames in Wolverhampton tegen Engeland hun eerste van vier oefenduels in aanloop naar het EK. Het EK-gastland won de oefenpot met 3-0, waarbij alle doelpunten in het laatste halfuur vielen. De komende dagen volgen nog drie oefenwedstrijden voor eigen publiek in Lier, tegen Noord-Ierland (donderdag 23 juni), Oostenrijk (zondag 26 juni) en Luxemburg (dinsdag 28 juni). De Flames, die op de FIFA-ranking op de negentiende plaats staan, spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).