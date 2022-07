Het Bondsparket gaat ex-voetballers Ilombe Mboyo (35) en Anthony Vanden Borre (34) niet verder vervolgen voor mogelijke matchvervalsingen in het seizoen 2013/14. Dat schrijft Het Nieuwsblad woensdag en het nieuws wordt aan Belga bevestigd.

De klacht van ex-voorzitter van Standard Roland Duchâtelet wordt geseponeerd. 'Uit dit onderzoek blijken onvoldoende elementen aanwezig om het Bondsparket toe te laten verdere disciplinaire acties te ondernemen binnen de reglementaire verjaringstermijn van 8 seizoenen', laat het Bondsparket weten.

Roland Duchâtelet legde op 15 februari 2022 samen met ex-spelers Paul-José Mpoku en Jelle Van Damme, en drie Standard-supporters bij de Brusselse onderzoeksrechter klacht met burgerlijke partijstelling neer tegen de twee spelers. Duchâtelet houdt al sinds de zomer van 2014 vol dat de titelstrijd in het seizoen 2013/14 vervalst werd. Standard Luik was dat jaar als leider de competitie geëindigd, maar na de play-offs haalde RSC Anderlecht de titel binnen.

Dure horloges

Voor twee cruciale wedstrijden, Anderlecht-Genk op 11 mei (4-0) en Genk-Club Brugge op 15 mei (3-2), zouden Vanden Borre en Mboyo dure horloges hebben uitgedeeld aan Genk-spelers. Anderlecht-speler Vanden Borre zou dat voor de match op 11 mei gedaan hebben, zodat de spelers het rustig aan zouden doen, Genk-speler Mboyo op 15 mei om voor extra motivatie te zorgen bij zijn ploegmaats. Nochtans stond Genk op dat moment laatste in play-off 1 en had het niets meer te winnen of te verliezen.

Brussels parket

'Het voorgaande doet geen afbreuk aan een eventuele verderzetting van het strafonderzoek door de gerechtelijke overheden, noch aan de mogelijkheid voor de KBVB om voor de gerechtelijke instanties de nodige acties te ondernemen', besluit het Bondsparket zijn korte persbericht. Het Brussels parket startte in februari haar eigen onderzoek, het is niet duidelijk wat de status van het dossier daar is.

