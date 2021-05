Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekijkt of kampioen Club Brugge en speler Noa Lang naar aanleiding van incidenten na afloop van de kampioenenmatch in en tegen Anderlecht donderdagavond bestraft kunnen worden.

Na de wedstrijd (3-3) zongen Lang en Club-supporters de gezangen 'Liever dood dan Sporting-Jood' om tegenstander RSC Anderlecht te beschimpen. Een uitspraak die intussen door de Pro League en verschillende politici werd veroordeeld. Ook de Belgische voetbalbond betreurt de incidenten. 'De KBVB veroordeelt alle vormen van discriminatie en racisme', klinkt het in een summier communiqué. De gezangen worden voorgelegd aan het Bondsparket, dat moet bekijken of Club en speler hiervoor bestraft kunnen worden op basis van het reglement.

Disciplinair

Behalve de discriminerende gezangen zal ook het titelfeestje tussen supporters en spelers beoordeeld worden door de bevoegde disciplinaire instanties, aldus de KBVB. Bij aankomst aan het oefencomplex in Brugge sprongen spelers en technische staf in de armen van het publiek. De korpschef van Brugge liet al weten dat er pc's zullen worden opgesteld.

'De KBVB betreurt dat de huidige coronamaatregelen niet ten allen tijden werden gerespecteerd.'

