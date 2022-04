Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vordert drie punten toe te kennen aan Union na de gestaakte wedstrijd van zondag tegen Beerschot. Union wordt beschouwd als "de club waaraan de ongeregeldheden niet verwijtbaar zijn". Dat heeft de KBVB dinsdag bekendgemaakt.

Verder riskeert Beerschot een boete van 10.000 euro wegens het "gebruik en gooien van pyrotechnisch materiaal en andere voorwerpen". Wegens het veroorzaken van de definitieve staking vordert het Bondsparket ook om Beerschot vier officiële thuiswedstrijden achter gesloten deuren te laten spelen, waarvan één met uitstel.

Na wangedrag van de bezoekende fans legde scheidsrechter Alexandre Boucaut de match tussen Union en Beerschot zondag in het Dudenpark stil in de 83e minuut. Beide teams trokken naar de kleedkamer, waarna een veiligheidsvergadering volgde.

Vervolgens kreeg Boucaut "de opdracht vanwege de politie om onmiddellijk de wedstrijd definitief te staken", zo blijkt uit het verslag van de scheidsrechter. De Champions' Play-offs gaan op 24 april van start.

Door de gestaakte match is het echter nog niet duidelijk met welke stand de titelstrijd losbarst. Wordt de vordering gevolgd, dan begint Union met 39 punten aan de Champions' Play-offs, drie meer dan Club Brugge.

Gezien "de hoogdringendheid en de noodzaak tot normale voortgang van de competitie" vordert het Bondsparket de beslissing over de gestaakte match "uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, niettegenstaande elk beroep en/of verzet".

De disciplinaire raad voor het profvoetbal zal nu normaal gezien enkele partijen bijeenroepen op een zitting. Na de uitspraak kunnen partijen nog in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

