Het bondsparket eist een schorsing van acht speeldagen, waarvan twee voorwaardelijk, voor Union-aanvaller Dante Vanzeir voor zijn uitsluiting van zaterdag in de competitiewedstrijd bij Sporting Charleroi (0-3 zege).

Vanzeir en Valentine Ozornwafor kregen het in de blessuretijd van de eerste helft aan de stok. De Charleroi-verdediger trok de Union-aanvaller aan het truitje en die sloeg hem prompt in het gezicht. Ref Laforge gaf Vanzeir een terechte rode kaart. Na de wedstrijd ging de Limburger in de kleedkamer van Charleroi zijn excuses aanbieden. Ozornwafor moest met een bebloed gezicht afgevoerd worden. Hij verloor even het bewustzijn, maar liep uiteindelijk geen ernstige letsels op.

Maandag verwees het Bondsparket Vanzeir zonder schorsingsvoorstel door naar het Disciplinair Comité, wat meteen betekende dat er een zware schorsing zou volgen, van meer dan vier speeldagen. De indicatieve tabel spreekt van twee tot acht speeldagen. Dinsdag bleek tijdens de zitting dat het Bondsparket een schorsing wil opleggen van zes speeldagen effectief.

De uitspraak van het Disciplinair Comité volgt in de loop van de namiddag. Tegen die uitspraak kunnen bond, club en speler nadien nog in beroep gaan.

Vanzeir en Valentine Ozornwafor kregen het in de blessuretijd van de eerste helft aan de stok. De Charleroi-verdediger trok de Union-aanvaller aan het truitje en die sloeg hem prompt in het gezicht. Ref Laforge gaf Vanzeir een terechte rode kaart. Na de wedstrijd ging de Limburger in de kleedkamer van Charleroi zijn excuses aanbieden. Ozornwafor moest met een bebloed gezicht afgevoerd worden. Hij verloor even het bewustzijn, maar liep uiteindelijk geen ernstige letsels op. Maandag verwees het Bondsparket Vanzeir zonder schorsingsvoorstel door naar het Disciplinair Comité, wat meteen betekende dat er een zware schorsing zou volgen, van meer dan vier speeldagen. De indicatieve tabel spreekt van twee tot acht speeldagen. Dinsdag bleek tijdens de zitting dat het Bondsparket een schorsing wil opleggen van zes speeldagen effectief. De uitspraak van het Disciplinair Comité volgt in de loop van de namiddag. Tegen die uitspraak kunnen bond, club en speler nadien nog in beroep gaan.