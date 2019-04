Behalve een forfaitnederlaag, een match achter gesloten deuren en een boete van 5.000 euro, stelt het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ook twee alternatieve straffen voor aan RSC Anderlecht.

Dat zei bondsprocureur Kris Wagner vandaag tijdens de Geschillencommissie Hoger Beroep, die zich buigt over de gestaakte Clasico op het veld van Standard. Supporters uit het bezoekersvak saboteerden toen de topper in Luik: tot drie keer toe vielen er vanuit de paars-witte tribunes vuurpijlen op het terrein. Ondanks twee waarschuwingen - via de stadionomroeper en na een tijdelijke stillegging - keerde de rust niet terug, waardoor Lambrechts conform het veiligheidsprotocol de match na een halfuur afblies bij een 2-0 stand.

Sensibiliseren

Wagner wil Anderlecht verplichten om een sensibiliseringscampagne te laten maken door een communicatiebureau. Dat moet een beknopte audioboodschap opleveren waarin gewaarschuwd wordt voor de gebaren van pyrotechnisch materiaal. De bondsprocureur stelt voor die boodschap verplicht voor de wedstrijd en tijdens de rust af te spelen in het Constant Vanden Stockstadion gedurende de volgende zeven thuiswedstrijden.

De campagne mag gerust ludiek zijn, stelt Wagner. 'Dat wordt zelfs warm aanbevolen. De bedoeling is net om de hooligans, die voetbalhaters, op de korrel te nemen en ze te ridiculiseren', aldus de bondsprocureur, die in zijn vordering opneemt om de boodschap op voorhand te keuren.

Voorwaardelijk

Daarnaast vraagt Wagner om een bijkomende voorwaardelijke straf op te leggen. Als er binnen de twaalf maanden op de dag van de uitspraak er nogmaals een match door toedoen van RSCA-supporters moet worden stilgelegd, moet er een videoboodschap gemaakt worden door een gerenommeerd communicatiebureau.

De video moet 90 seconden lang zijn, drie getuigenissen van hulpdiensten of slachtoffers van pyrotechnisch materiaal bevatten en afgespeeld worden op vier grote schermen gedurende zeven thuiswedstrijden. 'Het Belgisch voetbal heeft geen boodschap aan een fatalistische houding. We leven in een wereld waarin alles mogelijk is. Waarom zouden we ervan uitgaan dat tegen dergelijk supportersgeweld niets te beginnen valt?', aldus Wagner nog.

Reactie

RSC Anderlecht verzet zich enkel verzet tegen de match achter gesloten deuren. 'Die sanctie is excessief en schaadt onze economische belangen', aldus advocaat Luc Deleu. Volgens hem levert een thuismatch Anderlecht telkens tussen 1,26 miljoen euro (niet G5-club) en 1,37 miljoen euro (G5-club) op.

Volgens de Brusselaars zijn de supporters die met vuurpijlen en rookbommen gooiden op Sclessin immers geen Anderlecht-fans, maar hooligans uit het buitenland. 'We hebben onze stewards en spotters actief laten zoeken, maar niemand van de heethoofden werd herkend. Nochtans kennen zij onze fans. Deze acties behoren niet tot de cultuur van Anderlecht, haar supporters en zelfs niet haar harde kern. We kunnen het niet bewijzen, maar zijn er vrij zeker van dat de heethoofden geen Anderlecht-supporters waren', zei Deleu tijdens zijn pleidooi.

Deleu stelt dat een match achter gesloten deuren onrechtvaardig zou zijn. 'Die straf gaat voorbij aan de doelstelling ervan, want Anderlecht kon niet meer doen om de incidenten - die we zwaar afkeuren - te vermijden. Door deze sancties op te leggen geeft u die 10 of 20 hooligans ook wat ze willen. Zij lachen in hun vuistje, maar de 20.000 goede supporters, de hele werking en de voetballiefhebber worden onterecht gestraft.'

'Snelle uitspraak'

Standard moest donderdag als belanghebbende partij verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De Luikenaars willen vooral dat er snel een uitspraak komt over de 5-0 forfaitscore. 'In het belang van het goede verloop van de competitie vraag ik dat er snel een beslissing komt', aldus advocaat Alexander Vantyghem.

Het zal de Rouches, die nog volop strijden voor Europese tickets, maar overkomen dat ze op twee speeldagen voor het einde van de play-offs nog steeds geen duidelijkheid hebben over die wedstrijd.

Dieter Detollenaere, voorzitter van de GHB, liet na de pleidooien weten om 'zo snel mogelijk' een uitspraak te doen. Of de beslissing donderdag nog valt, is vooralsnog onduidelijk.