Bondsvoorzitter Mehdi Bayat reageert tevreden na de beslissing van de overheid om na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag sportcompetities te verbieden tot 31 juli. "De overheid heeft de juiste beslissing genomen", bekende Bayat bij RTBF.

'We moeten realistisch zijn en aan de gezondheid van de spelers denken. Momenteel is het zelfs al ingewikkeld om een collectieve training te organiseren', aldus Bayat.

'We blijven de situatie dan ook op de voet opvolgen. Nadien zullen we een analyse maken met de virologen en de experts om te zien of vanaf medio juni in de derde fase groepstrainingen mogelijk zijn. Vooraleer er competitievoetbal kan zijn, moet je toch rekenen op een zestal weken voorbereiding. We hopen dan ook het nieuwe seizoen begin augustus te kunnen starten. Misschien nog achter gesloten deuren of in een andere formule, met bijvoorbeeld een beperkt aantal fans in de stadions.'

