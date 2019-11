Sport/Voetbalmagazine had een uitgebreid interview met Mehdi Bayat, steeds meer de big boss van het Belgische voetbal en de coming man onder de Europese voetballeiders.

Mehdi Bayat over...

... zijn rol als voorzitter van de KBVB:

'Ik heb vooral mijn protocollaire functie onderschat wanneer de Rode Duivels spelen. Maar ik ben minder betrokken in het operationele dan vroeger - ik heb moeten wedijveren om de mensen zover te krijgen dat er een sterk management werd samengesteld. De CEO, Peter Bossaert, heeft in feite de dagelijkse leiding in handen op de voetbalbond. Mijn rol binnen de bond is ervoor te zorgen dat iedereen zijn plaats vindt binnen de nieuwe structuur die we aan het installeren zijn. Er moest een nieuwe dynamiek waaien in de bondsgebouwen, een beetje naar het beeld van de grote multinationals.'

... de ideeën voor een BeNeLeague:

'De initiatiefnemers van deze hypothetische competitie kondigden aan dat er plaats zou zijn voor acht Belgische clubs. Dan is het onvermijdelijk dat Charleroi erbij zou zijn. Maar heeft een club als Charleroi zin om mee te draaien in zo'n competitie? Over een onderwerp praten dat nog niet verder is geraakt dan de theorie is tijdverlies. Laat het mij zo stellen: ik zal de BeNeLiga steunen op voorwaarde dat het geen enkele club verweesd achterlaat. Ik moet erover waken dat mensen die iets in beweging zetten niet te veel schade aanrichten. En ik moet een compromis zoeken waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.'

... zijn liefde voor Sporting Charleroi:

'Charleroi is mijn baby, die club zit in mijn bloed. Als ik zo'n strever ben als iedereen beweert, dan zou ik geen carrière van 18 jaar achter de rug hebben bij Charleroi. Voor de overname door Marc Couckewerd ik voorgedragen om Anderlecht te besturen. Het voorstel lag op tafel. Ik had gerust kunnen zeggen: ik verhuis naar wat op dat moment de grootste club van België is. Ik heb het niet gedaan vanwege mijn engagement bij Charleroi. Tegen 2024, wanneer het nieuwe stadion er zal staan, moet Charleroi het Gent van de toekomst worden. Daar zal ik veel voldoening uithalen, want ik zal kunnen zeggen dat ik mijn club naar de top heb gebracht. Ik zou het anders ervaren hebben, mocht ik gedropt zijn geweest bij een topclub.'

