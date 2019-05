Bongonda en Harbaoui: het 75 procentduo van Essevee

Jonas Creteur Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Geen koppel in de Jupiler Pro League is in de doelpuntenproductie van een team zo belangrijk als Théo Bongonda en Hamdi Harbaoui bij Zulte Waregem.

Bongonda en Harbaoui © Belga Image