Elke maand kiezen de redactie en de lezers van Sport/VoetbalMagazine de beste speler van de Jupiler Pro League. Deze keer meldt Théo Bongonda zich opnieuw voor de eindsprint van het seizoen.

Het alarm gaat af op het einde van de maand februari bij KRC Genk. Men denkt er na over een toekomst met John van den Brom, wiens hoofd op het kapblok ligt bij een verplaatsing naar Charleroi. De ex-coach van Anderlecht laat in het Zwarte Land Théo Bongonda op de bank en stuurt Luca Oyen de wei in. De nummer 10 van Racing mag alleen de laatste tien minuten invallen, maar een week later staat hij alweer in de basis. Vanaf dan pikt hij de draad weer op die van hem ook in de maand november al 'speler van de maand' maakte.

Na assists tegen Cercle Brugge en Standard in maart vindt Théo terug de weg naar de netten in april met een doelpunt en een assist tegen OH Leuven en daarna nog een goal in de derby tegen STVV. De apotheose komt er op de Heizel, tijdens de bekerfinale tegen Standard. Na een onopvallende eerste helft zet Bongonda Junya Ito op weg naar de 1-0 en verdubbelt hij zelf de voorsprong na een deviatie van Paul Onuachu. Het is de kers op de taart die nog beter smaakt met de beker in de handen en een dikke sigaar tussen de lippen. Op de persconferentie na de finale neemt hij 'de twee of drie klootzakken' op de korrel die hem bekritiseerd hebben na zijn vormdip in de winter.

Na een maand april die afgesloten werd met zes punten op negen (het begin van de Champions play-offs werd niet meegeteld), heeft Bongonda de concurrentie de loef afgestoken. Nochtans waren dat ook niet de minsten met een herrezen Vadis Odjidja, goalgetter Michael Frey die Waasland-Beveren verloste van de rode lantaarn, spits Jackson Muleka die Standard wakker schoot en Albert Sambi Lokonga, die met Anderlecht een perfecte maand beleefde.

Kompany beste coach

Paars-wit werd wel gecompenseerd met de prijs van trainer van de maand, die aan Vincent Kompany werd toegekend, na een negen op negen tegen Antwerp, Club Brugge en STVV. De Brusselaars, die zich eindelijk goed voelen in hun spelsysteem, hebben zichzelf zo naar de Champions play-offs gevoetbald. En het tactisch plannetje van de coach heeft van hem de opvolger gemaakt van zijn ex-collega Frank Vercauteren op het palmares van de Pro League.

Vince The Prince laat John van den Brom, die zich kan troosten met de Croky Cup (zijn vierde trofee als coach), achter zich en een andere oud-gediende van paars-wit, Yves Vanderhaeghe, de architect van het behoud van Cercle Brugge. De Anderlechttrainer, die voor de tweede keer dit seizoen een nominatie in de wacht sleepte, laat zo eindelijk de kwaliteiten zien die zijn club ervan overtuigd hebben om hem de sleutels van het huis te geven.

Palmares Augustus 2020: Raphael Holzhauser (Beerschot), Karim Belhocine (Charleroi) September 2020: Kaveh Rezai (Charleroi), Marc Brys (OHL) Oktober 2020: Xavier Mercier (OHL), Marc Brys (OHL) November 2020: Théo Bongonda (KRC Genk), Hernan Losada (Beerschot) December 2020: Noa Lang (Club Brugge), Philippe Clement (Club Brugge) Januari 2021: Noa Lang (Club Brugge), Philippe Clement (Club Brugge) Februari 2021: Gianni Bruno (Zulte Waregem), Alexander Blessin (KV Oostende) Maart 2021: Didier Lamkel Zé (Antwerp), Frank Vercauteren (Antwerp) April 2021: Théo Bongonda (KRC Genk), Vincent Kompany (Anderlecht)

