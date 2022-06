Philippe Bormans, de CEO van Union, heeft donderdag gereageerd bij het verlaten van de vergadering met de Pro League. Ondanks een bijeenkomst met begrip voor elkaars standpunt, lijkt er op dit moment geen tweederdemeerderheid te vinden om het competitieformat op korte termijn aan te passen. 'We weten dat we normaal gezien terugkeren naar dat format.'

Volgens Bormans was het een dag van nieuwe inzichten: 'We beseffen dat het voetbal in evolutie is, Europees, dat er daardoor druk is op de kalender. Maar er zijn ook de kleine clubs waar we moeten naar luisteren. We zijn ook tot het besef gekomen dat we een paar jaar geleden hebben besloten om tijdelijk naar 18 ploegen te gaan, door COVID. Volgens die beslissing moesten we ook terugkeren naar 16 na volgend seizoen.'

'Vandaag is er geen meerderheid voor een andere formule dan die met 16 en dat is niet per sé een slechte zaak. De play-offs zijn ondertussen geïntegreerd en hebben hun waarde. We moeten bekijken of we die in de toekomst willen veranderen of niet. Het is nu belangrijk om te weten waar we naartoe gaan', meende Bormans. 'We wisten twee jaar geleden, toen we dit stemden, dat dit seizoen zou komen.'

Als er drie dalers moeten zijn, zal het een moeilijk seizoen zijn voor veel clubs, zegt Bormans. 'Ook voor Union. Ik denk dat er weinig clubs zijn, buiten de eerste drie à vier, die honderd procent zeker zijn. Maar al de rest zal serieus uit de hoek moeten komen. Eens we voorbij het moeilijke jaar zijn, zitten we met 16 ploegen en anderhalve stijger (dankzij de barrageduels, red.).'

Het 'oude' format met 16 is ook nog niet volledig getest, legde Bormans uit. 'De eerste keer dat die formule ging gespeeld worden, was in het jaar dat COVID de competitie heeft stilgelegd.' In die 'nieuwe' formule wordt play-off II gespeeld met vier groepen van vier, ook met ploegen van 1B.

Korte en lange termijn gescheiden houden, wordt daardoor belangrijk voor Bormans. 'Het tv-contract loopt nog tot 2025, dus wat dat betreft hebben we zeker nog wel de tijd om iets te beslissen.' De beloften zijn nu alleen maar zeker van één jaar in 1B, een belangrijk punt voor de grote clubs. 'Dit seizoen is ook een test. Als we binnen een jaar geen tweederdemeerderheid vinden voor een situatie met integratie van die belofteteams, dan keren we terug naar de situatie van vroeger in 1B, met acht clubs', aldus Bormans.

