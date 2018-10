Borussia Dortmund polste voor Vanaken

Het succes van Hans Vanaken bij Club Brugge vorig seizoen maakte een en ander los in het buitenland. Het was Lucien Favre die namens Borussia Dortmund bij zijn Belgische kennissen informeerde naar Vanaken en diens kwaliteiten. Vincent Mannaert: 'Borussia informeerde ook naar de prijs.' Uiteindelijk bleek niet iedereen binnen de Duitse club op dezelfde golflengte te zitten met de Zwitserse coach en dus kwam het niet tot een overgang. Een paar weken later reageerde Club met een contractverlenging tot 2023.

Kan Vanaken dat next level aan? De Europese top. Ja, zegt iedereen, binnen blauw-zwart, binnen het gezin, binnen de voetbalwereld. Als een paar voorwaarden zijn vervuld. Vooral die ene: dat de trainer in hem en in zijn kwaliteiten gelooft. En de ploeg rond hem bouwt. Favre wilde dat, Ivan Leko doet dat ook, net als Peter Maes, die hem in eerste klasse zijn kans gaf. Michel Preud'homme, die Vanaken mee kneedde, deed dat ook, al was de Europese campagne van twee jaar geleden voor het nummer twintig geen gelukte, onder meer omdat er veel minder stabiliteit was in de tactische benadering dan nu. Preud'homme paste zijn ploeg veel meer aan aan de tegenstand.

Nog andere clubs uit het buitenland volgden de voorbije maanden Vanaken. Een scout, voor een andere ploeg uit de Bundesliga, zei donderdag: 'Hans staat ook op mijn lijstje, zij het bij de namen van Club Brugge niet als nummer één. Zijn kwaliteiten: goeie voeten, vista, lengte, loopvermogen, positionering. Veel dingen die dat ene puntje - startsnelheid - compenseren.'