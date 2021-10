Het Bosuilstadion is ondanks de schade die storm Aurore met zich meebracht klaar om zondag (om 13u30) Club Brugge te ontvangen voor de topper van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Dat bevestigde Antwerp zaterdag op haar website.

Storm Aurore richtte in de nacht van woensdag op donderdag flinke schade aan aan het Bosuilstadion. Een stuk van het dak van Tribune 1 kwam door de hevige wind los en belandde op het veld. Sindsdien werden echter de nodige aanpassingen gedaan en na controle zaterdag werd bevestigd dat er zondag zonder problemen gespeeld kan worden.

In de tussenstand in de Jupiler Pro League is Antwerp momenteel vierde, met twintig punten. Club Brugge heeft als tweede twee punten meer.

Storm Aurore richtte in de nacht van woensdag op donderdag flinke schade aan aan het Bosuilstadion. Een stuk van het dak van Tribune 1 kwam door de hevige wind los en belandde op het veld. Sindsdien werden echter de nodige aanpassingen gedaan en na controle zaterdag werd bevestigd dat er zondag zonder problemen gespeeld kan worden. In de tussenstand in de Jupiler Pro League is Antwerp momenteel vierde, met twintig punten. Club Brugge heeft als tweede twee punten meer.