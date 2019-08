STVV had transfernieuws te melden. Wataru Endo wordt uitgeleend aan het Duitse Stuttgart, terwijl aanvoerder Jordan Botaka bijtekende. Dat maakten de Truienaars bekend.

De 26-jarige Botaka (16 caps) had op Stayen nog een verbintenis tot het einde van het seizoen. De nieuwe contractduur is niet bekend. De Congolees stapte in de zomer van 2017 transfervrij over van Leeds naar STVV.

Sindsdien speelde de middenvelder 83 officiële wedstrijden voor de Limburgers waarin hij veertien keer scoorde. Sinds vorig seizoen draagt hij de aanvoerdersband in Sint-Truiden.

De 26-jarige Endo werd vorige zomer door de Truienaars overgenomen van Urawa Reds. In 28 wedstrijden maakte hij twee goals en deelde twee assists uit.

Dit seizoen startte de verdedigende middenvelder op de eerste speeldag in de basis tegen Moeskroen (0-1 verlies). Daarna viel hij in op Club Brugge (6-0) en thuis tegen Standard (2-1). De Japanner heeft twintig caps achter zijn naam. Hij hoorde tot de selectie voor het WK in Rusland maar kwam er niet in actie.