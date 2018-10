Brandon Mechele (Club Brugge) voor het eerst Rode Duivel

Bondscoach Roberto Martínez heeft Brandon Mechele opgenomen in zijn 26-koppige selectie voor het tweede duel in de Nations League tegen Zwitserland (vrijdag 12 oktober in Brussel) en de oefenderby tegen Nederland (dinsdag 16 oktober in Brussel). Het is de eerste keer dat de verdediger van Club Brugge bij de kern komt.

Dennis Praet (Sampdoria), Jason Denayer (Lyon) en Christian Kabasele (Watford) zijn bij hun clubs sterk op dreef en mogen zich weer Rode Duivel noemen. Hans Vanaken (Club Brugge), Timothy Castagne (Atalanta) en Leandro Trossard (RC Genk), in september voor het eerst opgeroepen, zijn opnieuw van de partij.

Trossard liep donderdag met Genk nog een blessure op in de Europa League en geraakt mogelijk niet fit. 'Leandro ondergaat vanmiddag een scan. Misschien kan hij ons niet vervoegen', zei Martínez over de Genkenaar.

IJsland en Nederland

Martínez kan voor het tweeluik zoals verwacht niet rekenen op Kevin De Bruyne (Manchester City) en Adnan Januzaj (Real Sociedad), beiden nog niet inzetbaar met een knieblessure. Ook Tottenham-Belgen Jan Vertonghen (hamstrings) en Mousa Dembélé (dij) zijn niet volledig fit en ontbreken.

De Duivels, sinds vorige maand opnieuw nummer 1 op de FIFA-ranking, staan voor twee belangrijke duels. Eerst treffen Eden Hazard en co in Brussel op de tweede speeldag van de Nations League Zwitserland. De Zwitsers gaven op speeldag 1 IJsland een fikse 6-0 pandoering, terwijl de Belgen ook in hun opener geen moeite hadden met de eilandbewoners (0-3). Als België wint, zet het al een stap richting groepswinst.

Nadien volgt dan, opnieuw in het Koning Boudewijnstadion, een oefeninterland tegen Nederland. Deze derby der Lage Landen is uiteraard vriendschappelijk, maar geen van beide teams wil graag verliezen.