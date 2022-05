Brandon Mechele kan dit seizoen al zijn vijfde titel met Club Brugge pakken. De Krant van West-Vlaanderen zocht hem op om te praten over onder meer de trainerswissel en de titelkansen van blauw-zwart.

Zondag volgt jouw vijfde play-off 1-match op Anderlecht. Jullie lijken er klaar voor.

Brandon Mechele: 'De vorige twee seizoenen zakten we na nieuwjaar wat weg, nu startten we de play-offs in een betere vorm, we zitten momenteel in een goeie flow. Negen matchen na elkaar winnen, dat geeft duidelijk vertrouwen.'

Schreuder zorgde voor een duidelijke spelstijl en een uitstekende organisatie. Het spel is niet altijd even geweldig, maar jullie geven de indruk dat jullie niet veel meer kan overkomen.

Mechele: 'Dat is die flow. Verdedigend staat het goed, we geven de laatste maanden nog nauwelijks iets weg, we houden regelmatig de nul. Daarop kan je bouwen. Iedereen voelt zich duidelijk goed.'

Was dat onder Philippe Clement minder het geval?

Mechele: (denkt na) 'Schreuder pakt het iets anders aan, hij behandelt echt iederéén, ook alle jonge gasten, hetzelfde, hij doet met iedereen zijn klapkes. Dat was daarvoor minder. Terwijl bepaalde jongens dat nodig hebben, denk ik. De coach probeert iedereen aan boord te houden. Het was nochtans voor een paar jongens niet gemakkelijk, plots niet meer spelen. Maar de keuzes van de coach pakten goed uit. Maar we gaan nog steeds iedereen nodig hebben. Balanta zorgde zondag meteen voor defensieve rust, Adamjan viel uitstekend in...'

Anderlecht moet zondag alweer veel goedmaken. Begrijp jij waarom het daar zo lang duurt? Ze hebben in hun laatste 20 play-off 1-matchen maar één keer kunnen winnen.

Mechele: 'Tegen Standard, hé. Ik vind dat ze dit seizoen onder Kompany gezien de omstandigheden regelmatig goed voetbal brachten. Maar ik had er de laatste matchen ook meer van verwacht. Velen zeiden toch al: het wordt nog opletten voor Anderlecht in de play-offs.'

Hoeveel procent geef je Club kans om kampioen te worden?

Mechele: 'Iedereen noemt ons als favoriet, maar Union staat nog steeds drie punten voor. Ik zeg fifty-fifty.'

Als jullie kampioen spelen, wordt het jouw vijfde titel. Gemiddeld één om de twee jaar, dat is straf. In de hele geschiedenis van Club wonnen tot vandaag maar zes spelers met Club vijf titels: Dany Verlinden, Franky Van der Elst, Birger Jensen, Georges Leekens, Fons Bastijns en Raoul Lambert. Je komt dan in een illustere galerij!

Mechele: 'Ho maar, zo ver zijn we nog niet.'

Lees het volledige interview op de website van de Krant van West-Vlaanderen.

Zondag volgt jouw vijfde play-off 1-match op Anderlecht. Jullie lijken er klaar voor.Brandon Mechele: 'De vorige twee seizoenen zakten we na nieuwjaar wat weg, nu startten we de play-offs in een betere vorm, we zitten momenteel in een goeie flow. Negen matchen na elkaar winnen, dat geeft duidelijk vertrouwen.'Schreuder zorgde voor een duidelijke spelstijl en een uitstekende organisatie. Het spel is niet altijd even geweldig, maar jullie geven de indruk dat jullie niet veel meer kan overkomen.Mechele: 'Dat is die flow. Verdedigend staat het goed, we geven de laatste maanden nog nauwelijks iets weg, we houden regelmatig de nul. Daarop kan je bouwen. Iedereen voelt zich duidelijk goed.'Was dat onder Philippe Clement minder het geval?Mechele: (denkt na) 'Schreuder pakt het iets anders aan, hij behandelt echt iederéén, ook alle jonge gasten, hetzelfde, hij doet met iedereen zijn klapkes. Dat was daarvoor minder. Terwijl bepaalde jongens dat nodig hebben, denk ik. De coach probeert iedereen aan boord te houden. Het was nochtans voor een paar jongens niet gemakkelijk, plots niet meer spelen. Maar de keuzes van de coach pakten goed uit. Maar we gaan nog steeds iedereen nodig hebben. Balanta zorgde zondag meteen voor defensieve rust, Adamjan viel uitstekend in...'Anderlecht moet zondag alweer veel goedmaken. Begrijp jij waarom het daar zo lang duurt? Ze hebben in hun laatste 20 play-off 1-matchen maar één keer kunnen winnen.Mechele: 'Tegen Standard, hé. Ik vind dat ze dit seizoen onder Kompany gezien de omstandigheden regelmatig goed voetbal brachten. Maar ik had er de laatste matchen ook meer van verwacht. Velen zeiden toch al: het wordt nog opletten voor Anderlecht in de play-offs.'Hoeveel procent geef je Club kans om kampioen te worden?Mechele: 'Iedereen noemt ons als favoriet, maar Union staat nog steeds drie punten voor. Ik zeg fifty-fifty.'Als jullie kampioen spelen, wordt het jouw vijfde titel. Gemiddeld één om de twee jaar, dat is straf. In de hele geschiedenis van Club wonnen tot vandaag maar zes spelers met Club vijf titels: Dany Verlinden, Franky Van der Elst, Birger Jensen, Georges Leekens, Fons Bastijns en Raoul Lambert. Je komt dan in een illustere galerij!Mechele: 'Ho maar, zo ver zijn we nog niet.'Lees het volledige interview op de website van de Krant van West-Vlaanderen.