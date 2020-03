Door het coronavirus moeten ook profvoetballers het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: Brecht Capon, rechtsback van KV Oostende.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?Brecht Capon: 'Ik probeer 's morgens mijn loopwerk en mijn oefeningen te doen. Wanneer dat achter de rug is, is het tijd om euhm ... de nuttige dingen doen, zal ik maar zeggen. De dingen die je anders misschien laat liggen, omdat je moet rusten.'Gisteren en vandaag lapte ik mijn ramen, gisteren de buitenkant en vandaag de binnenkant. Ik heb geen groene vingers, maar voor morgen staat er toch op het programma dat ik een poging zal ondernemen om in de tuin bezig te zijn met minder aangename dingen als onkruid wieden en dergelijke.'Als ontspanning lees ik iets meer dan anders. Ik ben begonnen aan een dik boek dat ik van mijn broer kreeg: 'Ik ben Pelgrim' van Terry Heyes. Even kijken: ik zit aan pagina 113 van de 736 pagina's.'Heeft het feit dat je nu veel vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?Capon: 'Zeker het feit dat als mijn dochter van zes bij mij is, ik meer met haar bezig kan zijn. Vorige week was ze bij mij en ik kon meer dan anders rustig de tijd nemen om samen met haar leuke dingen te doen."Vorige week, dus de eerste week dat het voetbal stillag, nam ik vooral wat mentale rust. Het deed wel goed om de zorgen en de stress van het voetbal even los te laten. Voor clubs als Kortrijk en Cercle zit het seizoen er eigenlijk al op, maar wij weten nog niet waar we sportief aan toe zijn. Jammer dat die laatste speeldag niet gespeeld werd. Zolang de mogelijkheid bestaat dat die voor het behoud cruciale laatste speeldag nog gespeeld zal worden, moeten we zorgen dat we scherp blijven. Bovendien zijn er ook nog de licentiezorgen en de onheilspellende geruchten dat het voor KV Oostende wel eens einde verhaal zou kunnen zijn.'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren?Capon: 'Ik raakte sindsdien één keer een bal aan, een plasticbal weliswaar: vorige week organiseerde ik in de tuin een wedstrijdje met mijn dochter. Ik verloor met 4-6. Omdat, laat ons zeggen, ik mij opofferde om de gemoederen te bedaren. (lacht)"Ik denk dat ik wel enkele weken zonder bal kan. Het voelt momenteel een beetje aan als de voorbereiding op een nieuw seizoen: nadat ik vorige week mentaal en fysiek de batterijen oplaadde, ben ik nu weer aan het opbouwen."Hoe bang ben je van het coronavirus?Capon: 'Bang...? Ik ben op mijn hoede, ik houd mij aan de voorzorgsmaatregelen, maar als ik naar de winkel ga, voel ik wel dat de schrik er bij mensen in zit. Je bent er onvermijdelijk mee bezig, je volgt het nieuws en je leeft mee met anderen. Het komt eropaan je verantwoordelijkheid op te nemen, de regels te volgen en voor de rest te hopen dat je gespaard blijft. Want je hebt veel zelf in de hand, maar niet alles.'5. Met wie heb je nog contact en hoe gebeurt dat?Capon: 'In het voetbal hebben we een WhatsAppgroep. Sommige spelers hebben ook een profiel op Strava en zo kun je zien waar ze lopen. Ik vind het wel leuk om elkaar op die manier te volgen. Michiel Jonckheere is de enige met wie ik daarbuiten nog persoonlijk contact had. Voor de rest bel je of facetime je af en toe met je naaste familie. Mijn grootvader is een fervent scrabblespeler en met hem speel ik soms scrabble online.'