Na drie speeldagen heeft Antwerp zijn eerste zege van het seizoen beet. Het werd meteen ook de eerste driepunter voor nieuwe coach Brian Priske. Sport/Voetbalmagazine sprak de Deen. Een voorsmaakje.

Je hebt op Antwerp een vrij grote trainersstaf mogen samenstellen. Was het de bedoeling om je net als bij Midtjylland te laten omringen door specialisten waardoor jij niet alleen de knoop moet doorhakken?

Brian Priske: 'Voetbal is een teamsport. Dat geldt voor spelers en het is ook het geval voor trainers. Ik ben de hoofdcoach en ik moet een totaalvisie ontwikkelen. Mijn technische staf moet de filosofie snappen en van mijn kant moet ik hen vertrouwen en verantwoordelijkheden geven. Als coach moet inzien dat je je niet met alle spelers kan bezighouden. Je moet dus vakmensen halen die jou kunnen helpen om het verschil te maken.'

Was het van bij het begin duidelijk wat je filosofie zou inhouden of is die met de tijd geëvolueerd?

Priske: 'Je begint met een aantal basisprincipes. Na elke wedstrijd, na elke week en na elke maand evolueren je ideeën. Je ontdekt nieuwe aspecten en elke week krijg je nieuwe inzichten. Die kunnen komen van je staf, van een speler... Het is niet onbelangrijk om openminded te zijn. Je moet een filosofie hebben, maar hou je ogen open voor andere zaken die goed zijn voor je ontwikkeling.'

Je bent bij Midtjylland aan je trainerscarrière begonnen bij een club die je van buiten kende en uitstekend gestructureerd was. Bij Antwerp is je debuut iets moeilijker verlopen.

Priske: 'Ik was al 6,5 jaar werkzaam bij Midtjylland toen ik T1 werd. Ik kende de club, de filosofie, de mensen... Dat heeft het mij gemakkelijk gemaakt. Hier heb ik acht weken lang veel energie gebruikt om de club te ontdekken, om met spelers te praten en te bepalen hoe ik het hoogste rendement kan halen uit hun prestatie. De eerste maanden zijn dus zwaar omdat je iedereen moet ontmoeten met wie je zal samenwerken. Niet alleen de spelers en staf, maar ook de tien andere mensen die rond de A-kern manoeuvreren.'

Is het een vereiste om een leuke sfeer te creëren binnen de club om tot goede resultaten te komen op het veld?

Priske: 'Een goede sfeer installeren is één zaak, maar ik geloof nog meer in het belang van een goede bedrijfscultuur. De sfeer kan fluctueren naargelang de resultaten, maar de cultuur helpt om een kritiek moment door te komen. Als je een cultuur neerzet waarin iedereen hard werkt, zijn betrokkenheid toont en positieve energie toevoegt aan het geheel, dan verhoog je de kans dat het op de lange termijn goedkomt. Het is al een goed begin wanneer alle werknemers van de club met plezier opstaan om te komen werken en het beste van zichzelf te geven.'

Maak jij een onderscheid tussen de prestatiecultuur en de winstcultuur?

Priske: 'Ik zal eerder een verschil maken tussen de prestatiecultuur en de ontwikkeling van de ploeg. Wij willen bovenal elke wedstrijd winnen en dat is voor mij eigen aan de prestatiecultuur. Aan de andere kant hebben wij een ploeg met jongens van wie de leeftijd varieert van 18 tot 35 jaar. Sommigenzijn nog in volle ontwikkeling en zullen fouten maken. In een club met een gezonde cultuur worden die fouten aanvaard en worden ze veel sneller rechtgezet met het oog op de ontwikkeling van de speler. Op termijn kan je de twee zaken met elkaar verzoenen: enerzijds wedstrijden winnen en anderzijds spelers en club doen groeien. Het helpt om de marktwaarde van de spelers te doen stijgen en de club zal er alleen maar wel bij varen.'

Lees het volledige interview met Brian Priske deze week in de Europese special van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

Je hebt op Antwerp een vrij grote trainersstaf mogen samenstellen. Was het de bedoeling om je net als bij Midtjylland te laten omringen door specialisten waardoor jij niet alleen de knoop moet doorhakken?Brian Priske: 'Voetbal is een teamsport. Dat geldt voor spelers en het is ook het geval voor trainers. Ik ben de hoofdcoach en ik moet een totaalvisie ontwikkelen. Mijn technische staf moet de filosofie snappen en van mijn kant moet ik hen vertrouwen en verantwoordelijkheden geven. Als coach moet inzien dat je je niet met alle spelers kan bezighouden. Je moet dus vakmensen halen die jou kunnen helpen om het verschil te maken.'Was het van bij het begin duidelijk wat je filosofie zou inhouden of is die met de tijd geëvolueerd?Priske: 'Je begint met een aantal basisprincipes. Na elke wedstrijd, na elke week en na elke maand evolueren je ideeën. Je ontdekt nieuwe aspecten en elke week krijg je nieuwe inzichten. Die kunnen komen van je staf, van een speler... Het is niet onbelangrijk om openminded te zijn. Je moet een filosofie hebben, maar hou je ogen open voor andere zaken die goed zijn voor je ontwikkeling.'Je bent bij Midtjylland aan je trainerscarrière begonnen bij een club die je van buiten kende en uitstekend gestructureerd was. Bij Antwerp is je debuut iets moeilijker verlopen.Priske: 'Ik was al 6,5 jaar werkzaam bij Midtjylland toen ik T1 werd. Ik kende de club, de filosofie, de mensen... Dat heeft het mij gemakkelijk gemaakt. Hier heb ik acht weken lang veel energie gebruikt om de club te ontdekken, om met spelers te praten en te bepalen hoe ik het hoogste rendement kan halen uit hun prestatie. De eerste maanden zijn dus zwaar omdat je iedereen moet ontmoeten met wie je zal samenwerken. Niet alleen de spelers en staf, maar ook de tien andere mensen die rond de A-kern manoeuvreren.'Is het een vereiste om een leuke sfeer te creëren binnen de club om tot goede resultaten te komen op het veld?Priske: 'Een goede sfeer installeren is één zaak, maar ik geloof nog meer in het belang van een goede bedrijfscultuur. De sfeer kan fluctueren naargelang de resultaten, maar de cultuur helpt om een kritiek moment door te komen. Als je een cultuur neerzet waarin iedereen hard werkt, zijn betrokkenheid toont en positieve energie toevoegt aan het geheel, dan verhoog je de kans dat het op de lange termijn goedkomt. Het is al een goed begin wanneer alle werknemers van de club met plezier opstaan om te komen werken en het beste van zichzelf te geven.'Maak jij een onderscheid tussen de prestatiecultuur en de winstcultuur?Priske: 'Ik zal eerder een verschil maken tussen de prestatiecultuur en de ontwikkeling van de ploeg. Wij willen bovenal elke wedstrijd winnen en dat is voor mij eigen aan de prestatiecultuur. Aan de andere kant hebben wij een ploeg met jongens van wie de leeftijd varieert van 18 tot 35 jaar. Sommigenzijn nog in volle ontwikkeling en zullen fouten maken. In een club met een gezonde cultuur worden die fouten aanvaard en worden ze veel sneller rechtgezet met het oog op de ontwikkeling van de speler. Op termijn kan je de twee zaken met elkaar verzoenen: enerzijds wedstrijden winnen en anderzijds spelers en club doen groeien. Het helpt om de marktwaarde van de spelers te doen stijgen en de club zal er alleen maar wel bij varen.'Lees het volledige interview met Brian Priske deze week in de Europese special van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.