Volgens verschillende Belgische en Deense media zou Antwerp een nieuwe hoofdcoach hebben gevonden. De Great Old liet zijn oog vallen op Brian Priske, de huidige coach van FC Midtjylland. De 44-jarige Deen zou Frank Vercauteren opvolgen als T1.

Priske is in België bekend vanwege zijn periode als speler bij Racing Genk (2003-2005) en Club Brugge (2006-2008). Na het einde van zijn spelerscarrière werd hij assistent bij FC Midtjylland en FC Kopenhagen. In augustus 2019 begon hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, bij Midtjylland. In zijn eerste seizoen behaalde hij meteen de Deense landstitel.

Dit seizoen werd de club tweede, na kampioen Bröndby. Priske werd het voorbije seizoen ook al in verband gebracht met het trainerschap bij Standard en Racing Genk. Daar werd uiteindelijk voor andere namen gekozen.

Frank Vercauteren leidde Antwerp de voorbije weken naar een knappe derde plaats in de Champions' play-offs van de Jupiler Pro League. Vercauteren was sinds begin januari de opvolger van Ivan Leko bij Antwerp, die een avontuur in China bij Shanghai Port verkoos.

