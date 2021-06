Met Brian Priske haalde Antwerp een oude bekende terug naar België. De Deen oogstte veel lof in zijn land als coach, maar heeft er wel een moeilijk seizoen opzitten.

Brian Priske (44) wordt de derde coach van Antwerp in één kalenderjaar. Na Ivan Leko en Frank Vercauteren heeft de ploeg opnieuw een trainer die weet hoe je een ploeg kampioen moet maken. Na rollen in de schaduw bij Midtjylland en Kopenhagen, waar hij zich als assistent van onder meer Jess Thorup en de Noor Stale Solbakken, toelegde op data en succes bij spelhervattingen, was de Deen de voorbije twee jaar hoofdcoach bij de ploeg uit Jutland. Vorig seizoen werd hij er kampioen, dit seizoen plaatste hij de ploeg via play-offs voor de Champions League. Het was wél een lastig jaar, zegt de Deense voetbalwatcher Toke Möller: 'Gezien de implosie bij Kopenhagen en het talent van zijn ploeg had een tweede titel op rij erin gezeten, maar er was intern wat wrevel.' Centrale pion daarin was international Pione Sisto (25), teruggehaald van Celta de Vigo. In een crisisgesprek stond Sisto op en eiste hij een centrale rol, terwijl Priske hem tot dan op de flank had uitgespeeld. De voetballer bleef even aan de kant, maar keerde terug in de ploeg... als tien. Machtsstrijd gewonnen, waarna anderen gingen morren. Uiteindelijk eindigde de ploeg tweede, na Bröndby. En koos Priske voor een nieuwe uitdaging. Zijn voetbal: drie achterin, sterk op spelhervattingen, offensieve flanken, een controlerende middenvelder en een neiging naar grote sterke spitsen. Als hij dat in Antwerpen doortrekt, ligt dat in de lijn van Leko en later ook Vercauteren.