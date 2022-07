De Britse politie heeft donderdag aangekondigd een onderzoek te hebben geopend naar aanleiding van de onthullingen van Mo Farah. De viervoudig olympisch kampioen bekende in een BBC-documentaire als kind onder een valse naam naar het Verenigd Koninkrijk te zijn gebracht, waar hij moest werken in een huishouden.

"We zijn op de hoogte van de informatie omtrent Sir Mo Farah", schrijft de Londense politie in een mededeling. "Er is momenteel nog geen enkele melding binnengelopen. Gespecialiseerde agenten hebben een onderzoek geopend en bekijken momenteel alle beschikbare informatie."

Farah onthulde maandagavond, in een documentaire van de publieke omroep BBC die woensdag werd uitgezonden, dat hij op 9-jarige leeftijd illegaal naar het Verenigd Koninkrijk werd gebracht. Hij verkreeg in 2000 de Britse nationaliteit, maar dus op basis van valse documenten.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet dinsdag echter weten dat Farah zijn Britse nationaliteit niet zal verliezen.

"We zijn op de hoogte van de informatie omtrent Sir Mo Farah", schrijft de Londense politie in een mededeling. "Er is momenteel nog geen enkele melding binnengelopen. Gespecialiseerde agenten hebben een onderzoek geopend en bekijken momenteel alle beschikbare informatie." Farah onthulde maandagavond, in een documentaire van de publieke omroep BBC die woensdag werd uitgezonden, dat hij op 9-jarige leeftijd illegaal naar het Verenigd Koninkrijk werd gebracht. Hij verkreeg in 2000 de Britse nationaliteit, maar dus op basis van valse documenten. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet dinsdag echter weten dat Farah zijn Britse nationaliteit niet zal verliezen.