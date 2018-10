Broer van overleden Grégory Mertens over het gemis: 'Mijn idool is niet Messi, maar Mertens'

Chris Mertens: 'Nog altijd wil ik, telkens een sporter overlijdt door hartfalen, vermijden om dat allemaal te lezen. Omdat het heel pijnlijke herinneringen naar boven brengt, maar ook omdat er blijkbaar nog altijd niet is gevonden hoe dat kan gebeuren. Toen mijn broer dat accident kreeg, werd er gezegd: we zullen nog meer moeten screenen, testen nog beter moeten maken, nog professioneler moeten worden. Maar tot op vandaag blijft het wachten op een verklaring. We schonken een stukje van het hart van Grégory aan de wetenschap voor verdere onderzoeken en analyses in Leuven en kregen de bevestiging dat zijn hart in perfecte staat was. Eerder lieten de dokters ons ook al weten dat hij het in coma zolang kon volhouden omdat zijn lichaam zo fit was.

