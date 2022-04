Wie blonk deze week uit en verdiende een plaatsje in het team van de speeldag?

Hendrik Van Crombrugge

Geen clean sheet maar een zeer goede wedstrijd van de Belgische doelman die met Anderlecht mag aantreden in de Champions Play-offs. Nadat Paarswit in de eerste 20 minuten werd klemgezet door Kortrijk, redde de doelman zijn ploeg bij 0-0 en 1-1 tegen een zeer levendige Messaoudi .

Clinton Mata

Brugge zit in de lift aan het einde van de reguliere competitie. 24 op 24 en slechts vijf tegendoelpunten in de laatste acht wedstrijden. De Angolese verdediger won praktisch al zijn duels tegen een uitgebluste Nikola Storm.

Ameen van Al-Dakhil

De centrale verdediger kwam zelden in de problemen tegen een ongeïnspireerd Standard. Leverde knap werk met een goede tussenkomst op Renaud Emond in de 23ste minuut. De jonge Belg deed zijn taken in de verdediging bij Sint-Truiden, dat knap won op de laatste speeldag.

Frederik Jäkel

Patron van de Oostendse verdediging, hij hield zijn ploeg in de wedstrijd nadat Duncan rood kreeg. Hij won belangrijke duels in zijn eigen strafschopgebied en scoorde het tweede doelpunt tegen een Eupense verdediging die al op vakantie leek. Oostende sluit het seizoen af met een zevende clean sheet.

Bryan Reynolds

De Amerikaan droeg aanvallend weinig bij in de eerste helft , maar profiteerde van de afwezigheid van Murillo en Magallan om zijn eerste doelpunt voor Kortrijk te scoren na een mooi schot met de rechtervoet. De Amerikaan, die tijdens de winter regelmatig werd genoemd bij Anderlecht, liet zich verdedigend zelden uit het veld slaan, ook al lag zijn mislukte pass door het centrum aan de basis van de gelijkmaker van Anderlecht.

Reynolds scoorde zijn eerste doelpunt voor Kortrijk © belga

Ryota Morioka

Met een assist voor Bayo bij het tweede doelpunt was de Japanner beslissend. Bovendien was hij gedurende de hele wedstrijd zeer gevaarlijk. Met een beetje meer succes had hij de wedstrijd zelfs kunnen afsluiten met een doelpunt bovenop de assist.

Julien De Sart

Bij afwezigheid van Vadis Odjidja was hij de echte ster op het Gentse middenveld. De Sart was erg betrokken bij het Gentse aanvalsspel en zijn vele gevaarlijke afstandsschoten resulteerden ook in een knap doelpunt.

Shinji Kagawa

De voormalige Dortmund- en Manchester United speler stond voor het eerst in de basis. Na dik twintig minuten toonde de Japanner zijn klasse, met name met een prachtige opening naar Hara voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij lag ook aan de basis van het tweede doelpunt van STVV met een hoekschop die werd verlengd door Leistner.

© belga

Tarik Tissoudali

Drie doelpunten voor Gent en een perfecte hattrick want alle drie werden ze gescoord in de tweede helft. De Marokkaan is de man van het einde van de reguliere competitie met negen doelpunten in zijn laatste zeven basisplaatsen. Maar dat was niet genoeg voor Gent, dat net de Champions Play-offs misliep.

Vakoun Bayo

De Carolo scoorde twee doelpunten en had zelfs een derde kunnen scoren met een prachtige bal die de paal raakte. Hij zette Charleroi op weg naar de Europe Play-offs. Helaas voor de Zebra's zal de aanvaller de twee wedstrijden tegen zijn werkgever Gent missen.

Noa Lang

Hoewel de Nederlander niet beslissend was, was hij aanvallend aanwezig en produceerde hij een groot aantal goede passes en combinaties met Adamyan. Na een paar mindere weken lijkt Noa Lang weer op zijn best op het belangrijkste moment voor Club.

Noa Lang vindt langzamerhand zijn beste vorm terug © belga

Door Alexandre Gerard

