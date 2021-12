Zondag en maandag wordt in de hoogste voetbalklasse de laatste speeldag voor de winterstop afgewerkt. Cercle en Club openen met een Brugse derby de debatten in een leeg Jan Breydel.

Vanwege de verstrengde coronamaatregelen die vanaf zondag gelden voor sportwedstrijden, worden de supporters immers opnieuw gebannen.

Brugse derby

Club bleef op de vorige speeldag thuis steken op een 2-2 gelijkspel tegen Anderlecht en zag daardoor leider Union opnieuw uitlopen. De Brusselaars wonnen na een spectaculaire remonte met 3-2 van Cercle, dat zelf vier zeges op rij had behaald voor het bezoek aan het Dudenpark. Het verschil tussen de kampioen en de verrassende promovendus bedraagt na twintig speeldagen zes punten. Club zit in tegenstelling tot Union wel nog in de beker. Donderdag klopten de troepen van Clement thuis OHL met 4-1 en deden zo vertrouwen op voor de altijd geladen derby tegen de Vereniging, ook al zal er nu dus geen publiek zijn om voor sfeer te zorgen. De ploegen beginnen er zondag aan om 13u30.

Union-AA Gent

Union komt later op de avond (vanaf 18u30) thuis in actie tegen AA Gent. Dat wordt een lastige opgave voor Dante Vanzeir en co want de Buffalo's van Hein Vanhaezebrouck zitten in een goeie flow, wat ze woensdagavond nog onderstreepten met een bekerzege tegen Standard.

De Rouches blijven ook onder Luka Elsner aanmodderen, getuige hun twaalfde plaats in de stand, en spelen zondagnamiddag thuis tegen staartploeg Zulte Waregem. Op papier lijkt dat voor de Luikenaars dé kans om nog eens drie punten te pakken maar Essevee won op de vorige speeldag, de eerste na het vertrek van coach Dury, wél van KV Mechelen.

Nog zondagnamiddag (16u) gaat de nummer drie in de stand Antwerp op bezoek bij Kortrijk, dat donderdag in de beker met 3-0 verloor op Anderlecht. In de laatste partij van de dag trekt KRC Genk 's avonds naar Oostende.

Paars-wit duel

Maandag staan vier wedstrijden op het programma met als meest opvallende affiche het paarswitte duel tussen hekkensluiter Beerschot en Anderlecht. De recordkampioen heeft als vierde in het klassement momenteel het felbegeerde ticket voor play-off 1 beet maar voelt de hete adem van Gent en Charleroi. Ook Beerschot heeft als rode lantaarn een zege broodnodig. Het verschil met nummer 17 Seraing bedraagt liefst 10 punten. De bal rolt op het Kiel vanaf 21 uur.

Op hetzelfde moment wordt in Stayen afgetrapt tussen STVV en Eupen. Eerder op de avond (vanaf 18u45) spelen KV Mechelen en Charleroi gastheer voor respectievelijk Seraing en OHL.

