KRC Genk moet dit weekend nog vol aan de bak voor een ticket voor play-off 2. Sport/Voetbalmagazine sprak met echte Genkenaar en de huidige kapitein Bryan Heynen over het huidige seizoen en zijn toekomst.

Laten we meteen overgaan tot de orde van de dag. Op één speeldag van het einde moeten jullie nog vechten om een plek in play-off 2, terwijl aan het begin van het seizoen de titel nog de ambitie was. Wat is er in al die maanden dan misgelopen?Bryan Heynen: 'De club heeft tijdens de zomer nog grote inspanningen gedaan om de spelerskern bij elkaar te houden en versterkingen binnen te halen. En na een seizoen als het vorige, waarin we de beker wonnen en tweede werden met evenveel punten als de kampioen, dan mag je zeker wel titelambities uitspreken.'Waar is het dan fout gelopen? Dat is voor mij ook een vraag. Als we het wisten, hadden we er al iets aan gedaan. Het is een vraagteken waarom dit seizoen niet verloopt zoals gehoopt. Ik had er zelf ook veel meer van verwacht, maar we moeten nu gewoon zien dat we zondag nog winnen van Seraing.'Kan je misschien een periode aanduiden waar dit KRC Genk het heeft laten liggen om mee te doen om play-off 1? Heynen: 'Ik denk dat we gewoon in te veel wedstrijden in de laatste tien minuten nog de punten uit handen hebben gegeven. Het gebeurde vaak dat we dan nog voor stonden, zelfs tegen een man minder, en dat het uiteindelijk toch nog misliep. 'Maar het gaat niet puur om de timing. Of er nu nog tien of twintig minuten te spelen zijn, we moeten gewoon volwassen een wedstrijd leren uitspelen. Bij ons overheerste misschien een gevoel dat we er al waren en dan wilden we gewoon de bal zo ver mogelijk trappen, zo ver mogelijk van het doel, maar dan gaven we die wel steeds terug aan de tegenstander. Dan krijgen ze vertrouwen, natuurlijk. We moeten volwassener en slimmer worden.'Op je 25ste ben je de kapitein van de ploeg en wordt er vaker naar jou gekeken als het minder goed gaat. Voel je dat zelf ook zo aan?Heynen: 'Ik denk dat het logisch is dat er van de aanvoerder meer verwacht wordt, zowel van buitenaf als van de spelers.'Als wat voor een aanvoerder zou je jezelf omschrijven?Heynen: 'Op het veld probeer ik iedereen mee op sleeptouw te nemen. Vechten, het voorbeeld geven en ervoor zorgen dat iedereen zijn taken uitvoert. Ik probeer op het terrein uit te stralen waar Genk voor staat. In de kleedkamer ben ik dan weer niet de persoon die op de tafel klopt. Ik kan met iedereen goed overweg. Jong of oud, dat maakt niet uit. Voor iedereen probeer ik gewoon op mijn eigen manier die rol van kapitein in te vullen.'Ondertussen heb je ook al meer dan 200 wedstrijden gespeeld voor Genk, 210 om juist te zijn. Welke van al die matchen vind jij de mooiste? Heynen: 'Ik ga voor de kampioenenwedstrijd op Anderlecht (1-1, 16 mei 2019, nvdr.). Daar kwam alles samen: we pakken de titel, ik mijn eerste trofee, ik scoor ook de enige goal, ... Dat was echt het toppunt.'En wat is je mooiste herinnering uit die 200 matchen?Heynen: 'Daar zijn veel kandidaten voor: de beker, de titel, mijn debuut. Ik denk dat je nooit mag vergeten waar je vandaan komt en mijn eerste wedstrijd voor Genk is dan wel zeker een van de mooiste herinneringen. Ik speel al sinds mijn zes jaar voor Genk en dan ook echt mogen spelen in de eerste ploeg, dat was toch echt wel mooi.'Maar natuurlijk zijn er ook slechte momenten. Wat was jouw dieptepunt in die periode?Heynen: 'Mijn twee zware blessures aan de knie. Ik ben niet blessuregevoelig, ik heb ook nooit spierblessures, maar omdat ik twee keer mijn voorste kruisbanden heb gescheurd, heb ik in totaal bijna twee jaar niet gevoetbald. Maar dat is onderdeel van het voetbal en heeft me zeker ook sterker gemaakt. Ik kan nu andere zware blessures een plaats geven en als er een teammaat iets gelijkaardigs heeft, dan kan ik hem ook wat tips en advies geven. Ik weet waarover ik het heb en dan kan ik hen moed inspreken. Van het negatieve heb ik dan achteraf iets positiefs gemaakt. 'Ik heb niet het gevoel dat ik twee jaar van mijn carrière ben verloren of dat ik die nu moet inhalen. Die twee blessures hebben me echt sterker gemaakt, want doorheen het seizoen heb je nooit tijd om je volledig op je lichaam te focussen. Ieder weekend moet je gewoon weer aan de bak. Als je eens niet moet spelen, kan je eindelijk alle aandacht geven aan je lichaam. Bij mijn debuut woog ik ook 15 kilo lichter dan nu. Door die blessures had ik daar tijd voor.'Op je 25ste en na 200 wedstrijden bij Genk denk je aan een stap hogerop, vertelde je vorige maand nog. Maar ben je daar ook fel mee bezig? Heynen: 'Helemaal niet, maar ik denk dat ambitie hebben nooit slecht is. Als er deze zomer iets interessants binnenkomt waar zowel ik als de club beter van worden, dan kan daar zeker over gepraat worden. Maar als dat niet gebeurt, dan blijf ik gewoon bij Genk.'Hoor je spelers die Genk verlieten voor het buitenland, zoals Roeslan Malinovsky of Leandro Trossard nog vaak? Heynen: 'Met sommigen heb ik nog af en toe contact, bijvoorbeeld met Leandro. Zij bewezen bij Genk dat ze die stap verdienden en dat tonen ze nu ook in de grote competities. Ik wil dat ook wel ooit doen, maar als dat niet deze zomer is, is dat ook goed. Dan is het misschien voor over twee jaar.'Heb je in het verleden al verschillende aanbiedingen gekregen?Heynen: 'Neen, maar toen had ik de ambitie ook nog niet om die stap hogerop te zetten. Dat is toen nooit ter sprake gekomen, omdat ik nog niet het gevoel had dat ik alles had bereikt met Genk. Op dit moment heb ik de titel en de beker gewonnen, zowel in de Champions League als de Europa League gespeeld, ben ik kapitein, ... Op dat vlak kan ik wel zeggen dat ik hier nu het meeste bereikt heb. Misschien is het tijd, maar als het niet gebeurt, ga ik daar ook niet over klagen. Als het wel kan, dan zou ik graag die stap zetten.'Ik wil ook niet naar het buitenland gaan om daar tegen degradatie te spelen. Dan blijf ik liever hier om mee te doen om de prijzen. Het is de bedoeling om naar het buitenland te gaan en daar bij een topper of subtopper te spelen. Ik wil alleen ingaan op een aanbieding waardoor ik ook zelf beter kan worden.'Welke competitie zou je het beste liggen?Heynen: 'Ik heb altijd al iets meer het gevoel gehad dat ik het beste zou passen in Italië of Spanje. Niet enkel voor het mooie weer, maar dat is zeker mooi meegenomen. Een mooie stad is ook niet onbelangrijk, omdat we in oktober ons eerste kindje verwachten. We moeten dan ook op een plaats terechtkomen die makkelijk bereikbaar is. En ook op cultureel vlak mag het een mooie locatie zijn, ergens waar iets te doen is en waar je niet constant thuis moet zitten. Er moet wel wat leven rondom ons zijn.'In maart kwamen de Rode Duivels opnieuw bij elkaar, maar deze keer zonder de spelers die al meer dan 50 caps hebben verzameld. Jij was er echter niet bij. Vond je dat een teleurstelling?Heynen: 'Voor mij was het dubbel. Uiteraard hoop je erbij te zijn, maar ik kon het ook wel plaatsen omdat ik zelfkritisch ben en weet dat ik niet het juiste niveau haalde dat verwacht wordt om erbij te zijn. Moest dit gebeurd zijn na de titel of vorig seizoen, dan was ik erg teleurgesteld geweest. Maar ik het wel plaatsen.'Heb je de bondscoach al eens gehoord? Legde hij, bijvoorbeeld, zijn keuze in maart al eens uit?Heynen: 'Nee, hij heeft me nog nooit gebeld. Ik heb wel ooit heel kort contact gehad op WhatsApp maar daar is niets van gekomen. Waar dat over ging? Dat ga ik toch nog even voor mezelf houden. (lacht)'Heb je het gevoel dat je naar het buitenland moet gaan om door te breken bij de Rode Duivels? Heynen: 'Ik denk dat andere spelers ook al hebben getoond dat je vanuit België kan opgeroepen worden voor de nationale ploeg. Dat speelt zeker geen rol in de transferwens. Ik zeg het: als het niet komt, dan ben ik gelukkig bij Genk.'