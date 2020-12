Met Bryan Heynen hebben de Limburgers nog eens een speler uit de eigen academie die een sportieve hoofdrol speelt.

Jeugdspelers die bij KRC Genk arriveren, horen een nieuwe naam in het rijtje succesvolle voetballers die de Genkse jeugdopleiding afleverde. Na Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Koen Casteels en tal van anderen was Leandro Trossard de laatste naar wie verwezen werd. Normaal had daar ook al Maarten Vandevoordt ...

Jeugdspelers die bij KRC Genk arriveren, horen een nieuwe naam in het rijtje succesvolle voetballers die de Genkse jeugdopleiding afleverde. Na Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Koen Casteels en tal van anderen was Leandro Trossard de laatste naar wie verwezen werd. Normaal had daar ook al Maarten Vandevoordt moeten bij zijn, maar corona besliste daar anders over. Bryan Heynen is nog maar 23, maar debuteerde al onder Peter Maes in juli 2015 met een invalbeurt tegen OH Leuven. Sinds hij een paar weken geleden in de ploeg kwam (eerst met een paar invalbeurten), haalde Genk vijftien op vijftien. Onder John van den Brom is Heynen niet alleen basisspeler, maar ook de man die het team beter doet draaien na zijn blessure die hem bijna een jaar van de velden hield. Dat is geen toeval. Heynen brengt precies wat Genk sinds zijn uitvallen in november vorig jaar miste op het middenveld: hij anticipeert, brengt power, ziet het spelletje, heeft een ideaal positiespel, beweegt moeiteloos van de eigen zestien naar die aan de overzijde en is, als het moet, niet vies van een duel. Kortom: een belangrijke schakel bij balverlies én balbezit. Het type speler dat meer is dan de simpele balafpakker die men bij zijn debuut in hem zag. Heynen is een speler met natuurlijk leiderschap. Bij de Genkse jeugdacademie is men blij met weer een jonge Belg uit de eigen opleiding als sterkhouder, maar ook Van den Brom is meer dan tevreden met een fitte Heynen. Een speler met een profiel dat, als hij bevestigt, perfect zou passen in de Premier League en de Bundesliga.