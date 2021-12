De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft de 1A-wedstrijd Standard-Beerschot, die woensdagavond om 21 uur gepland stond, verboden.

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft de wedstrijd verboden omdat er onvoldoende politietoezicht kan worden gegarandeerd. De politieagenten zijn ontevreden over de stand van de gesprekken met federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over loonsverhogingen.

Het besluit werd genomen na een algemene vergadering die was georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront in Luik. Doel van die vergadering was om de balans op te maken van de lopende loonsonderhandelingen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Tijdens de vergadering riepen de vakbonden op om de acties te staken tot maandag 20 december, wanneer een nieuwe vergadering met de minister is gepland. Ze benadrukten echter dat ze collega's die willen staken, zullen steunen.

Een groot aantal politieagenten gaf aan woensdagavond niet te zullen opdagen voor de voetbalwedstrijd tussen Standard en Beerschot. Uiteindelijk bleken er daardoor onvoldoende agenten beschikbaar en aangezien burgemeester Demeyer hen weigerde op te vorderen, werd besloten de wedstrijd uit te stellen. Ook de match van vrijdagavond, tussen Seraing en Kortrijk, is om gelijkaardige redenen in gevaar.

