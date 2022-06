Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Burnley. De Engelse club, die afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde, maakte zijn komst dinsdag officieel bekend. "Een nieuw tijdperk", klinkt het in een filmpje op Twitter.

De 36-jarige Kompany legde eind mei zijn functie als coach van RSC Anderlecht neer, de club waar hij kind aan huis was en in het seizoen 2003-2004 debuteerde als speler. In de zomer van 2019 keerde de verdediger terug naar paars-wit als speler-trainer en nadat hij in augustus 2020 stopte moet voetballen, nam hij de fakkel over van Frank Vercauteren.

Met Kompany op de bank haalde Anderlecht de voorbije twee seizoenen de Champions' play-offs en afgelopen seizoen ook de bekerfinale, maar een prijs bleef uit. Felice Mazzu, overgekomen van vicekampioen Union, volgde hem op in het Lotto Park.

Bij Burnley neemt Kompany over van interimcoach Mike Jackson. Die verving in april Sean Dyche als hoofdtrainer. De Engelsman stond bijna tien jaar aan het roer bij de Clarets maar werd er ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Interim Jackson kon Burnley evenwel niet behoeden voor de degradatie.

Kompany moet Burnley opnieuw naar de Premier League loodsen. Hij kent de Engelse competitie erg goed want 'Vince the Prince' was tussen 2008 en 2019 een van de boegbeelden van Manchester City, de club waarmee hij vier keer kampioen werd en twee keer de FA Cup won.

In een eerste reactie op de teamwebsite zegt Kompany zich vereerd te voelen dat hij Burnley mag trainen. 'Burnley is een echte historische Engelse club en het is een eer te worden aangesteld als trainer van de eerste ploeg.'

Kompany zegt ernaar uit te kijken om aan de slag te gaan met de spelersgroep en hij wil een 'positief en winnend elftal voor de fans creëren'. 'De visie van het bestuur heeft indruk op mij gemaakt en stemt overeen met de mijne. Ik kijk ernaar uit mijn rol te spelen nu we het begin van een belangrijk seizoen aanvatten', besluit de voormalige Rode Duivel.

Clubvoorzitter Alan Pace laat weten 'in de wolken te zijn' met de aanstelling van Kompany. 'Hij heeft bewezen een leider te zijn en ik ben onder de indruk geraakt van zijn ideeën voor Burnley, zijn honger naar succes en zijn focus op het terugbrengen van de club naar de Premier League.'

Pace looft ook Kompany's werk bij Anderlecht. 'Hij heeft indruk gemaakt door een van Belgiës grootste ploegen opnieuw Europa in te loodsen en naar een bekerfinale in het voorbije seizoen. We zijn allemaal erg aangestoken door zijn filosofie, aanpak en ambitie voor de club.'

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 14, 2022

De 36-jarige Kompany legde eind mei zijn functie als coach van RSC Anderlecht neer, de club waar hij kind aan huis was en in het seizoen 2003-2004 debuteerde als speler. In de zomer van 2019 keerde de verdediger terug naar paars-wit als speler-trainer en nadat hij in augustus 2020 stopte moet voetballen, nam hij de fakkel over van Frank Vercauteren. Met Kompany op de bank haalde Anderlecht de voorbije twee seizoenen de Champions' play-offs en afgelopen seizoen ook de bekerfinale, maar een prijs bleef uit. Felice Mazzu, overgekomen van vicekampioen Union, volgde hem op in het Lotto Park. Bij Burnley neemt Kompany over van interimcoach Mike Jackson. Die verving in april Sean Dyche als hoofdtrainer. De Engelsman stond bijna tien jaar aan het roer bij de Clarets maar werd er ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Interim Jackson kon Burnley evenwel niet behoeden voor de degradatie. Kompany moet Burnley opnieuw naar de Premier League loodsen. Hij kent de Engelse competitie erg goed want 'Vince the Prince' was tussen 2008 en 2019 een van de boegbeelden van Manchester City, de club waarmee hij vier keer kampioen werd en twee keer de FA Cup won. In een eerste reactie op de teamwebsite zegt Kompany zich vereerd te voelen dat hij Burnley mag trainen. 'Burnley is een echte historische Engelse club en het is een eer te worden aangesteld als trainer van de eerste ploeg.' Kompany zegt ernaar uit te kijken om aan de slag te gaan met de spelersgroep en hij wil een 'positief en winnend elftal voor de fans creëren'. 'De visie van het bestuur heeft indruk op mij gemaakt en stemt overeen met de mijne. Ik kijk ernaar uit mijn rol te spelen nu we het begin van een belangrijk seizoen aanvatten', besluit de voormalige Rode Duivel. Clubvoorzitter Alan Pace laat weten 'in de wolken te zijn' met de aanstelling van Kompany. 'Hij heeft bewezen een leider te zijn en ik ben onder de indruk geraakt van zijn ideeën voor Burnley, zijn honger naar succes en zijn focus op het terugbrengen van de club naar de Premier League.' Pace looft ook Kompany's werk bij Anderlecht. 'Hij heeft indruk gemaakt door een van Belgiës grootste ploegen opnieuw Europa in te loodsen en naar een bekerfinale in het voorbije seizoen. We zijn allemaal erg aangestoken door zijn filosofie, aanpak en ambitie voor de club.'