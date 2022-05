Sneller dan verwacht heeft Club Brugge zijn nieuwe coach voorgesteld. Geen buitenlander deze keer, wel assistent Carl Hoefkens die de A-ploeg nu onder zijn hoede krijgt.

Hij is er de opvolger van de onlangs naar Ajax vertrokken Alfred Schreuder en krijgt Rik De Mil en Paul Okon als assistenten.

'Carl Hoefkens is wat ons betreft de juiste man op het juiste moment', klinkt het bij CEO Vincent Mannaert op de clubwebsite. 'Carl kent de Club als geen ander en hij heeft ervaring met het werken binnen onze structuur. Hij is een gepassioneerde winnaar die bewezen heeft spelers, en niet enkel jonge, beter te maken.'

'Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe rol', reageerde Hoefkens zelf al op zijn promotie. 'Ik denk dat ik niet lieg als ik mezelf een man van het huis mag noemen. Net zoals ik als speler, talent coach en assistent het onderste uit de kan wou halen wil ik ook als trainer mij volledig geven om bij te dragen aan de verdere uitbouw en successen van Club Brugge. Samen met de bestaande staf en nieuwe gezichten voelen we ons gewapend om deze uitdaging aan te gaan.'

