Cercle Brugge stelde vanmiddag zijn Mexicaanse technisch directeur voor: de 29-jarige Carlos Aviña. Hij moet in een geglobaliseerde wereld voor Monaco op zoek naar jong talent dat in Brugge kan ontbolsteren.

Hoe verteder je een nieuw publiek? Door te openen in het Nederlands. Oog hebben voor de lokale cultuur, heet dat dan. Carlos Aviña deed het. Officieel is hij al ruim een maand in dienst maar door de schuld van corona, problemen met de vluchten vanuit zijn geboorteland Mexico en een quarantaine van een week of twee kon hij pas vandaag/vrijdag door Cercle officieel worden voorgesteld. Met een captatio benevolentiae opende de man zijn betoog. In het Nederlands, vooralsnog beperkt tot een paar zinnetjes, maar als binnenkomer werd het gesmaakt. Aviña wil zich onze taal zo snel mogelijk eigen maken, beloofde hij. Spaans maar ook Engels spreekt hij vlot. Frans wil hij ook leren, zodat hij met alle spelers kan praten.

De man is 29, Mexicaan, heeft géén verleden als profvoetballer, wel als amateur (hij zoekt overigens nog een club om verder te doen) en is één van die jonge dynamische krachten in het voetbal. Twintigers die niet bang zijn voor een uitdaging in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Een jaar of vier geleden, zo vertelde hij, leerde hij Paul Mitchell kennen, de overkoepelend technisch directeur van Monaco en Cercle Brugge. Dat zijn te veel petten om de boel goed te runnen, je bestuurt geen club vanop duizend kilometer. Aviña hield contact met Mitchell en besloot vorige zomer om Mexico te laten voor wat het is: een mooi land met leuke voetballers. Brugge wordt zijn nieuwe bestemming.Verwacht niet direct een hele lading Mexicanen in zijn spoor, klinkt het. Covid-19 slaat wel grote bressen in de budgetten van het profvoetbal in zijn land, maar de echt goeie voetballers verdienen er goed hun brood en zijn niet geneigd om te verhuizen. Maar: 'Er is bij jonge Mexicanen wel een steeds grotere bereidheid om naar Europa te komen.' Wie weet dus.En zo zijn er nog meer kandidaten. Zijn laatste aanwinst voor zijn Mexicaanse ploeg América, een van de grootste teams in het land, was iemand uit Paraguay. Maar hij kent ook andere markten. Die van Uruguay, die van Argentinië. De antenne van Monaco in Latijns- en Midden-Amerika is hij. Ogen en oren. Een man met contacten. En wie Monaco zegt, zegt ook Cercle.Die twee gaan steeds nauwer en beter gestructureerd samenwerken. Bewijze daarvan de trainer die Mitchell in Brugge neerzette: Paul Clement. Een man met faam, een opleider-manager. Bewijze daarvan ook deze technisch directeur: een jong talent uit een heel lange lijst. Jong voetbaltalent voor Monaco opduiken en neerzetten/laten rijpen in een competitieve, fysiek veeleisende omgeving: dat is het doel. Wat opleiden voor de Franse moederkloek en ook wat doorverkopen. Sinds de start van de competitie streken al wat nieuwe namen neer bij de vereniging. Dat verstoort de rust in de groep, geeft Clement toe. 'Als je een nieuwe speler introduceert, en het is een middenvelder, dan zie je de andere middenvelder schuiven. Is het voor mijn plaats?' Clement snapt die onzekerheid en het is aan hem om ze te managen. En ook om aan opleiding resultaten te koppelen, om te beginnen al maandagavond tegen STVV. Over een 'must win' wil hij nog niet spreken, 'Too early in the season'. Maar voor de rust zou een nieuwe zege na twee nederlagen wel welkom zijn. Al verwacht hij wel 'a bumpy ride.' Een heuvelachtig parcours.De eerste taak van Aviña nu als td: de club structureren en de kern wat afslanken. Met 24 veldspelers en drie doelmannen is die te groot. Er moeten eerst nog wat spelers weg. Daarna kan er nog jong talent bij. Talent van over de hele wereld, met daarbij ook oog voor jong en Belgisch. 'Ook daar kunnen we gerichter werken.'Aanwezig in het publiek: de jeugdvoorzitter van Cercle. Die heeft zijn lijst klaar, met de 'futures', zij die intern worden geïdentificeerd als talent. Een van dezer dagen wil hij het er met Aviña over hebben, zodat de man niet alleen de regels kent, maar ook verder kan begeleiden. Het sportieve beleid is duidelijk in handen van Monaco, maar de eigenheid proberen ze in Brugge ook te bewaren.Clement is in elk geval overtuigd van de waarde van die eigenheid. Hij roemde de inzet die de local boys hebben, hun werkethos, hun voorbeeldig stuwend gedrag in de kleedkamer. Dat blijven omzetten in speelminuten is nu de uitdaging voor Decostere, Vanhoutte, Somers en co.