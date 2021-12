Cercle Brugge zit na de winst in de Brugse derby in een geweldige flow. Na de 10 op 45 behaalde de vereniging nu vijf zeges op rij. De Krant van West-Vlaanderen sprak met sportief directeur Carlos Aviña.

Enkele weken geleden vroegen de supporters nog om jouw ontslag. Nu is daar niets meer van te horen.

Carlos Aviña: 'Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Seraing klampten supporters mij aan: ze vergeleken de agressieve pressing van onze spelers met vliegen die zich op een pannenkoek met stroop storten. Dit is het nieuwe Cercle: energiek, agressief, dynamisch, moedig, heldhaftig, risico's durven nemen. Voetbal van een hoge intensiteit met jonge spelers met heel veel energie. Hard werken zit hier al langer in het DNA.'

Waarom was je overtuigd dat Cercle veel beter kon?

Aviña: 'Omdat we niet consistent waren. Winnen is het gevolg van consistentie. Dus waar het om gaat, is in alles consistent zijn: op en naast het veld, in de training, in de beslissingen en in de spelprincipes. Het gaat niet om namen. Slechts één naam is belangrijk: Cercle. Het gaat erom allemaal samen zo goed mogelijk te presteren in dienst van Cercle.'

Waarom wisselden jullie niet meteen van hoofdcoach?

Aviña: 'We zagen heel snel dat niet iedereen op dezelfde lijn zat, maar er is ook altijd stabiliteit nodig en we gaven Yves het voordeel van de twijfel. Maar het werkte niet en toen assistent-coach Jaïdi vertrok om in Tunesië hoofdcoach te worden, zagen we een sterke terugval. Hij was iemand die de principes pushte en dat is wat we willen: een cultuur waarin we elkaar op een gezonde manier uitdagen om er als moderne organisatie beter van te worden.'

Waarom is Dominik Thalhammer wel het juiste profiel voor het nieuwe Cercle?

Aviña: 'Hij viel mij voor het eerst op toen ik vorig seizoen tijdens Antwerp-Linz voor de Europa League de agressieve spelstijl van zijn team zag. Ik ben toen de fysieke data van Linz gaan bekijken, om zo objectief mogelijk te zijn, en die bleken in alle aspecten tot de top drie van de competitie te behoren. Dominik is een rustige coach die heel duidelijk is in wat hij van zijn spelers verlangt én die heel ervaren is in het werken met jonge talenten. Voor de Oostenrijkse voetbalbond ontwikkelde hij zelfs een talentontwikkelingsprogramma. De meeste coaches redeneren: het team is te jong, dat is gevaarlijk, ik heb meer ervaring nodig. Hij niet, hij ziet het als een opportuniteit. Zo'n coach wilden we.'

Lees het volledige interview met de sportief directeur van Cercle op KW.be.

