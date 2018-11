Carrasco wegens paspoortproblemen niet mee naar Zwitserland, vervangen door Origi

De winger van het Chinese Dalian Yifang stond donderdag niet op het wedstrijdblad van het Nations League-duel tussen de Rode Duivels en IJsland in het Koning Boudewijnstadion (2-0 zege België).

Zijspoor

Origi zit voor het eerst sinds maart van dit jaar opnieuw in de selectie van de Rode Duivels. Toen zag hij vanop de bank hoe de Belgen Saudi-Arabië met 4-0 klopten in een oefeninterland. Voor het WK werd hij niet opgeroepen.

Origi telt 25 caps en scoorde drie keer voor de Rode Duivels. Bij Liverpool zit de aanvaller op een zijspoor. Dit seizoen gaf Jürgen Klopp hem tot nog toe slechts elf speelminuten, in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado (2-0 nederlaag).

Kwalificatie

Voor de Rode Duivels rest nu enkel nog de verplaatsing naar Zwitserland in de groepsfase van de Nations League. Bij minstens een gelijkspel in Luzern zijn de troepen van Roberto Martinez altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt.

Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel. De Zwitsers hebben momenteel in de stand drie punten minder.