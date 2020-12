Anderhalf jaar analyseerde Oleg Petrov, vicevoorzitter van AS Monaco, in stilte zijn club en Cercle Brugge, waar hij gedelegeerd bestuurder/CEO is. Voor het eerst geeft hij duiding bij de weg die beide ploegen hebben ingeslagen. En dat pad is ambitieus.

Het was voor Oleg Petrov (57) sportief geen goed weekend. Vorige donderdag streek hij neer in Brugge, voor een bezoek aan Cercle. De Rus, vicevoorzitter van AS Monaco, probeert geregeld een wedstrijd van groen-wart mee te pikken, want Petrov is sinds anderhalf jaar ook gedelegeerd bestuurder/CEO bij de vereniging. Zaterdag zag hij de wedstrijd van Cercle in Leuven.

Het was voor Oleg Petrov (57) sportief geen goed weekend. Vorige donderdag streek hij neer in Brugge, voor een bezoek aan Cercle. De Rus, vicevoorzitter van AS Monaco, probeert geregeld een wedstrijd van groen-wart mee te pikken, want Petrov is sinds anderhalf jaar ook gedelegeerd bestuurder/CEO bij de vereniging. Zaterdag zag hij de wedstrijd van Cercle in Leuven. 'De ploeg heeft nood aan wat punten', besefte hij de dag voordien. Met vier nederlagen in de voorbije vijf wedstrijden was Cercle niet sterk bezig. 'Dat heb je met jonge voetballers', nuanceerde hij. 'Die presteren onregelmatig. Het maakt deel uit van hun groeiproces. Globaal gezien oogt het sportief alvast beter dan vorig jaar.' Zijn aanwezigheid hielp niet: Cercle verloor. Zondag reisde Petrov vanuit Brugge door naar Lille, waar AS Monaco op bezoek was voor een topper: de tweede in de stand (Lille) versus de vierde (Monaco). 'Een echte test', noemde Niko Kovac, de coach van Monaco het vooraf. Petrov zag er live hoe na Cercle ook de Monegasken onderuit gingen, dankzij, onder meer, een doelpunt van Jonathan David. Teleurgesteld begaf de gewezen zakenman zich naar de luchthaven voor de vlucht terug naar het zuiden. Vrijdag konden we hem spreken. Razend benieuwd, want er lijkt deze zomer wat veranderd in de relatie tussen Cercle en Monaco. De periode van het vrijblijvend aftasten is voorbij, steeds duidelijker wordt de structuur en de richting waarin de vereniging evolueert.Hoe vaak komt u eigenlijk naar België? Oleg Petrov: 'Vrij vaak. Zo veel mogelijk eigenlijk. De bedoeling is elke maand, maar door alle reisbeperkingen is het dit seizoen ongeveer om de twee maanden geweest. Ik bekijk de agenda van de twee teams en als Cercle speelt op een moment dat Monaco géén wedstrijd heeft, wil ik hier zijn. Dit weekend was het makkelijker te combineren.' U bent nu anderhalf jaar betrokken bij de werking van deze vereniging. Welk beeld hebt u van Cercle? Petrov: 'Ik zie een nieuw Cercle. Een club die aan het groeien is, stilaan in de richting die we verwachten. Naar het niveau dat we willen. Wij willen van Cercle een jonge, dynamische, innoverende ploeg maken die positieve energie brengt in dit voetballandschap. Met spelers als Didillon, Musaba, Marcelon, Ugbo en Kanouté zijn we daar op de goeie weg. De bedoeling is dat wij, Monaco, ervoor zorgen dat alles voorhanden is om dat mogelijk te maken. In onze ogen is dat zo goed als gesynchroniseerd. Het project is goed op weg, al willen we wel dat dit team nog iets hoger komt qua niveau.' Cercle werd in 2017 overgenomen door een ploeg die zelf niet stabiel was. Het ene jaar draaide AS Monaco bovenin mee, een jaar later vocht het tegen de degradatie. Moest u eerst het eigen huis herstructureren voor u hier kon beginnen? Petrov: 'Beide clubs hingen wat tussenin te bengelen, ja. Om wat we doen met Cercle beter te begrijpen, moet ik u eerst de aanpassingen bij Monaco uitleggen. We wisten waar we naartoe wilden, maar de structuur moest worden herbekeken. Daarom deden we zoveel veranderingen, bij beide clubs. Wij hebben daar bewust voor gekozen. We zochten naar mensen, eerst voor Monaco, die de trends in het voetbal goed opvolgen, want voetbal evolueert. Steunen op het opleiden en succesvol verkopen van jong talent is op de lange termijn niet altijd levensvatbaar. 'Ons model is aangepast, onze corebusiness is niet langer een verkopende club zijn. We willen een club uitbouwen die aan de top van de Europese competities deelneemt, zo hoog mogelijk en daar iedereen uitdaagt. Om dat te kunnen doen, moeten we toptalent produceren. Dat talent zal niet altijd bij ons kunnen blijven, verkopen zal altijd wel een onderdeel zijn, om je model financieel overeind te houden. Maar sportief succes moet voorop staan. 'In dat licht moet je Cercle zien, een familieclub met wie we het beste voor hebben op de lange termijn. Daarom moet ook deze ploeg een goeie sportieve structuur hebben, met talent en uitstekende werknemers op élk niveau. Dat talent willen we zo goed mogelijk ontwikkelen, zodat ook deze club het uitstekend doet. Cercle moet in onze ogen een paar heel goeie gevestigde waarden hebben, aangevuld met jong talent. Talent dat in principe ook voor Monaco zou moeten kunnen spelen, of voor andere topteams, in België of elders. In die visie kan het dus niet dat wij jongens naar hier sturen die hier niet het verschil maken, of die niet de juiste mentaliteit hebben.' Zoals de voorbije jaren een paar keer het geval was. Petrov: ' Exactly. Goeie voetballers, gekoppeld aan big talent. Dat is het plan met Cercle. Daarom moet hier ook een coach werken met het juiste profiel - iemand die resultaat kan koppelen aan opleiding - met de hulp van een wetenschappelijk gestuurd team. Een coach die jeugd kan ontwikkelen, maar ook fouten kan tolereren, en niet alleen slaat met de zweep.' Daarvoor hebt u Niko Kovac. Petrov: ( barst in lachen uit) 'Bijvoorbeeld. Diens uitdaging is anders dan die van Paul Clement, Kovac moet prijzen pakken. Vandaar is hier ook een sportief directeur als Carlos Aviña, die van een Mexicaanse topclub komt. Jong, dynamisch én multicultureel. We willen bij Cercle een internationale cultuur installeren. België heeft veel getalenteerde voetballers, maar veel jongens zitten bij de grootste clubs ter wereld. Ze bij ons halen is niet altijd mogelijk. Maar het is wel de bedoeling om hier nationaal talent te verzamelen. Nationaal én internationaal. 'In die zin bekijken we ook de werking van de jeugd en die structuur. Er zijn al wat eigen jongeren doorgestroomd naar de A-ploeg, maar we willen nog meer jong Belgisch talent. Het plan is om lokale scouts aan te trekken die daar naar op zoek moeten.' U doet dat ook met Monaco, u rekruteert vaak in de Parijse regio. Petrov: 'Klopt. Dat is een cruciaal element in onze strategie. Als uit onze analyse blijkt dat het op dat vlak in België beter kan, zullen we dat doen. Dat is een volgende stap in de herstructurering van dit team. De eerste zorg is evenwel de A-ploeg en de prestaties daar.' Paul Mitchell, uw overkoepelende sportief directeur, komt uit de Red Bullgroep. Lommel maakt deel uit van de City Group, Beerschot van de Unitedgroep. Wil u ook in die richting evolueren? Zit er een groter beeld in uw hoofd, groter dan Monaco-Cercle? Petrov: 'Laat het me zo zeggen: we staan open voor dat concept. De president van Monaco, Dmitri Ribolovljev, is een zeer ambitieus man. Op dit moment hebben we met een Monaco under reform en een Cercle in herstructurering voldoende werk, maar die idee leeft. U ziet bij de voorbeelden die u noemde dat er voordelen zijn, samenwerken in één grotere business group.' COVID-19 kan het voetbal helemaal op zijn kop zetten. Petrov: 'Dit virus tast de markt aan, dat mag u zeker zeggen. Ik zie het voetbal overleven, de entertainende waarde is heel groot. Maar de transfermarkt was afgelopen zomer anders dan anders en algemeen gezien is de economische toestand van het voetbal niet goed. Wie goed georganiseerd is, kan dat opvangen. Neem een talent als Jean Marcelin. Jong, interessant profiel, maar misschien is de stap van Auxerre naar Monaco nog te groot. Dan is het beschikken over een tweede club als Cercle een goeie zaak.' Uw coach zegt wel: zoiets moet je spelers goed duidelijk maken. Ze mogen het niet als een 'straf' zien om na een voorbereiding bij AS Monaco uiteindelijk naar Brugge te worden 'verbannen'. Petrov: 'Zo is het misschien al het geval geweest, maar dat is voor mij geen zorg meer. Sommige jonge talenten hebben misschien te weinig geduld om dat perspectief te zien, maar op termijn zal dat wel duidelijk zijn. Wat we nodig hebben zijn een paar succesvolle voorbeelden, zoals Giulian Biancone dat nu is, jongens die het eerst hier maken en het daarna ook in Monaco goed doen. 'Overigens weet ik, uit interne gesprekken, dat het beeld van Cercle al helemaal is veranderd. Er waren deze zomer jongens die graag naar Brugge wilden komen maar die we niet gestuurd hebben, omdat we vonden dat ze niet in het concept pasten. 'We moeten deze band uiterst correct gebruiken. Juiste leeftijd, juiste mentaliteit, vooral dat laatste. Wie wij naar hier sturen, moet bereid zijn heel hard te werken. Niemand mag denken dat hij als big star in Brugge komt voetballen. Want wij weten allemaal: dit is een heel competitief kampioenschap. Heel fysiek. Elke wedstrijd zie je dat. Als ik jongens hoor die zeggen: 'Ach, België, stuur me maar, dat flikken we daar met gemak', zeg ik: 'Je vergist je.'' Club Brugge won van FC Zenit, maar verloor in Leuven. Petrov: ' Exactly. Het is hier vechten, elke wedstrijd weer. Zeer Brits.' Moet Cercle Brugge in uw ogen zelfbedruipend worden of ziet u de samenwerking als een investering die wat geld mag kosten? Petrov: 'Het zou goed zijn mocht deze vereniging zich zelf kunnen bedruipen en volgens mij heeft de club daar de mogelijkheden voor. Dat is dus wel de idee, ja. Maar ook dat hangt af van het talent waarmee we hier werken. Als dat groot genoeg is en het Belgisch kampioenschap is goed genoeg en je doet het daarin als team goed, kan dat talent jou in de eerste plaats succes bezorgen en vervolgens misschien worden verkocht aan een grote ploeg. Of Monaco. In plaats van 35 miljoen uit te geven aan een nieuwe spits, kunnen wij er misschien eentje in Brugge opleiden. 'Zelfbedruipend zijn, of financieel efficiënt, heeft met heel veel factoren te maken. Daarom deze investeringen. Toen wij naar hier kwamen, had deze club misschien zes werknemers. Dat is nu verdrievoudigd. We zoeken naar kantoorruimte, hebben al containers geplaatst. Dat is in deze dagen een goed teken, vind ik. Monaco gelooft in Cercle. Ook op de lange termijn.' In Spanje verplichten ze clubs om hun salarismassa af te bouwen, zodat de schuldgraad daalt. Is dat het voorbeeld dat clubs moeten volgen? Petrov: 'Dat is een complexe materie. Ik ben net verkozen tot lid van het bestuur van de Franse profliga en we gaan goed moeten nadenken over de richting die we willen inslaan. Welke hervormingen zijn nodig? COVID-19 en de onderhandelingen rond de televisierechten maakten het in Frankrijk nog ietsje complexer. ( lacht) In plaats van na te denken over de evolutie op de lange termijn, moeten we ons bekommeren om wat de Franse clubs morgen gaan eten. Televisierechten zijn ons dagelijks brood en als dat wegvalt, ben je niet direct bezig met de lange termijn. De tendens bij ons is om ons voetbal nog meer te runnen zoals de Premier League. Andere partners vinden, aan internationale exposure winnen. Ik denk dat ik daar een rol kan spelen, mijn ervaring kan helpen om bij te dragen aan de vooruitgang van de Ligue 1. We denken nu met zijn allen wel dat het vaccin alles snel zal oplossen, maar is dat ook zo? Als dit nog een jaar duurt, zullen veel clubs in de problemen komen.' Zou een salarisplafond kunnen helpen? Petrov: ( lacht) 'U kan begrijpen dat ik een voorstander ben van de vrije economie. Zoiets invoeren voor één liga is zeer moeilijk. Je geeft misschien economische zuurstof aan de club, en dus voordelen aan het bestuur, dat minder moet spenderen. Maar je kan er ook je liga mee verzwakken. Als de rest van de wereld vrij is, verhuizen je spelers, wordt je product minder waard en is dat weer moeilijker aan de man te brengen. Mijn stelling is: doe gewoon je best. Work hard. Desnoods nog harder. Compete. Wees niet jaloers op het talent van de ander, maar leidt nieuw op.' Gaan we richting wereldcompetitie in uw ogen? Petrov: 'Ik ben het grote plaatje nog aan het leren. De voorbije achttien maanden was ik vooral gefocust op onze club. Niet eens op de Franse liga. Ik heb daar inmiddels mijn ideeën over, maar hoe het wereldvoetbal er moet uitzien, dat hoop ik nog te leren uit contacten met die wereld.' U komt uit de bedrijfswereld. Welk beeld hebt u van de voetbalmaatschappij? Petrov: 'Ik ontdekte dat het van een veel grotere complexiteit is en intellectueel een veel grotere challenge is dan ik voor mogelijk hield. Het is zeer moeilijk als businessmodel, maar ook als sportief model. Vol onzekerheden, uitdagingen en nooit garanties. Als je alles goed doet, is er een kans dat je resultaat haalt. Een kans, geen zekerheid. Dat besefte ik niet.' Wat maakt het zo complex? De menselijke factor? Petrov: ' Definitely! Eén plus één is soms twee, maar niet altijd. De ene dag kan een elftal winnen van een grote naam, en de week erop verliezen van een minder elftal. Zelfde groep, zelfde trainer, zelfde technisch directeur, maar totaal ander resultaat. Leg dat maar uit. Investeer je veel, en valt het tegen, dan zit je met een put en krijg je kritiek dat je te veel geld hebt uitgegeven. Doe je het niet, dan krijg je ook kritiek. Dat is de grote uitdaging.' Was u zelf sportief? Petrov: 'Ik heb een beetje gevoetbald, in mijn geboortestad. En voor de rest deed ik zoals ieder normaal kind wat aan sport. Lopen, ijshockey in de winter.' U bent nog opgegroeid onder het Sovjetregime. Hoe kijkt u daarop terug? Petrov: 'Ik ben opgegroeid in één realiteit - de communistische Sovjet-Unie - en werkte later, toen ik volwassen was, in een andere. Ik keek in de ene periode anders naar het Westen dan in de andere. Beide 'werelden' hadden hun goeie en slechte kanten. In de oude wereld werd je gezien als iemand die moest bijdragen tot het welzijn van zijn land. Een patriottische reflex: je best doen voor anderen en dat kwam jou weer ten goede. Daarom waren er ook zoveel sportieve succesverhalen in die periode. De nieuwe wereld, vanaf de jaren negentig, was een andere realiteit waarin je moest zoeken naar wat je daarin kon betekenen. Zoeken naar waarden, naar een vorm van samenleven in een zeer groot land met een enorme diversiteit, qua taal, klimaat, cultuur, waarin het heel uitdagend is om een stabiele economie te ontwikkelen. Ik vond mijn plaats, leerde talen en leefde op veel plaatsen in de wereld: Afrika, Zwitserland, Cyprus, Wit-Rusland, Rusland en nu Monaco.' Wat noemt u thuis? Petrov: 'Rusland. Ongetwijfeld. Maar ik voel me op veel plaatsen goed.'