Cercle Brugge ontvangt buur Club en trekt zondag naar STVV. Mét Paul Clement als coach, want 'op de lange termijn zijn we met hem close bij ons doel'.

Hij schrok er zelf van, dat de zege op KV Kortrijk 'maar de eerste in twee maanden' was. Voor Paul Clement leek het al een half jaar geleden dat Cercle nog eens won.

Maar al die tijd bleef de vereniging wel achter zijn trainer staat. Resoluut, zelfs al lieten de fans geregeld hun ongeduld zien. Sportief directeur Carlos Aviña legt in Sport/Voetbalmagazine uit waarom.

'We blijven geloven dat we de spelers hebben om meer regelmaat te hebben in de resultaten en mikken op de buik van het klassement, nog dit seizoen. Ik had daarover een gesprek met de spelers na het einde van de heenronde. De prestaties die we op het veld laten zien, zijn die van een team dat in de top negen van de stand meedraait. Alleen volgen de resultaten niet. Ik weet ook: voetbalresultaten zijn niet iets wat je verdient, maar hoe beter je speelt, hoe dichter je bij die resultaten zal eindigen.'

Daarom bleef de vereniging de voorbije maanden robuust achter zijn coach staan. Niet evident in een competitie waar de trainer vaak de kop van Jut is. Aviña: 'Soms vergeten we in deze 'industrie' dat we omgaan met mensen die emoties hebben. Je moet iedereen apart behandelen, analyseren wat ze nodig hebben en dan de juiste beslissing nemen. Dat is mijn rol, samen met Paul Clement. Wie niet speelt, krijgt daarvoor altijd de juiste uitleg, anders beginnen ze maar naar het waarom te gissen en zitten ze soms fout.'

Er zijn diverse redenen waarom de Engelse coach nog aan boord is. Aviña: 'Wisselen van trainer heeft soms, in de eerste paar wedstrijden, een positieve impact. Dat weten we. Maar op de lange termijn zijn we met Paul close bij ons doel. Hij is zéér sterk in de relatie met de spelers, de individuele ontwikkeling. De manier waarop hij werkt en zijn sessies structureert, is top. Ook de manier waarop hij de mindset van de spelers probeert te veranderen, net als die van de mensen errond. Paul draagt heel veel bij, op en naast het veld. We geloven in de weg die we gekozen hebben.'

Lees het volledige artikel in Sport/Voetbalmagazine van 27 januari of in onze Plus-zone.

