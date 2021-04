Cercle Brugge heeft zondagnamiddag op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League een gouden zaak gedaan in de strijd tegen de degradatie. De Vereniging haalde het in eigen huis met 2-1 (rust: 2-0) van Beerschot en laat de voorlaatste plaats daarmee voorlopig aan Moeskroen.

De Bruggelingen kwamen al snel 2-0 voor via een treffer van Giulian Biancone (18.) en een strafschopdoelpunt van Ike Ugbo (34.), maar brachten zichzelf vlak nadien in de problemen door de uitsluiting van de Bulgaar Dimitar Velkovski, waardoor de Vereniging nog meer dan een helft met een man minder voort moest.

Op de aansluitingstreffer van Beerschot was het dan ook niet lang wachten. Die kwam er vlak na rust al via Jan van den Bergh (51.). Cercle hield echter stand en boekte zo een belangrijke driepunter, waardoor ze voorlopig met 32 punten over Moeskroen (30) naar de veilige op twee na laatste plaats springen.

De druk ligt nu volledig bij de Henegouwers, die zondagavond voor de Waalse derby op bezoek bij Charleroi staan.

Waasland-Beveren heeft met 28 punten de rode lantaarn nog steeds in handen, maar ging zaterdag wel winnen in Oostende (0-2) en geeft zich dus nog niet gewonnen. De Wase fusieploeg heeft bovendien een wedstrijd minder op de teller dan zijn concurrenten.

Beerschot deed dan weer een slechte zaak in de strijd om de plaatsen in Play-off II. De promovendus staat met 44 punten nog op de zevende plaats, maar ziet de concurrentie intussen wel naderen.

