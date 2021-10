Cercle Brugge en Standard hebben zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League geopend met een 1-1 gelijkspel. Na een aangename openingsfase daalde het niveau pijlsnel in Brugge.

De partij in het Jan Breydelstadion kon niet beter beginnen voor Standard. Samuel Bastien rondde de eerste Luikse aanval meteen af met een vlammend schot in de verre hoek. Cercle had het aanvankelijk moeilijk, maar kwam op het kwartier wel langszij. Een vrijschop van Hotic ging, via Standard-doelman Bodart, nog tegen de lat, maar Daland was goed gevolgd en tikte de gelijkmaker binnen. Na een spannende openingsfase zakte het tempo in het vervolg van de eerste helft. Dragus tikte de enige kans voor de Rouches nog naast.

Na rust voorkwam Bodart met een knappe reflex een kopbaldoelpunt van Somers. Cercle dicteerde de wet, maar de Vereniging creëert erg moeilijk kansen. In het slot moest Bodart nog eens tussenkomen op een kopbal van Lopes. Geen van beide teams kwam nog tot een slotoffensief. Eindstand: 1-1.

Cercle Brugge blijft door de puntendeling hangen op de voorlaatste plaats, met negen punten. Het was voor groen-zwart wel het eerste punt na vier nederlagen. Standard is twaalfde, met vijftien punten, en blijft ook onder nieuwe coach Luka Elsner zoekende.

