Cercle Brugge: Onderzoek naar degradatiestrijd 2015 nodig

'De onthullingen van de afgelopen week plaatsen de wedstrijd Cercle Brugge - KV Mechelen van 15 maart 2015, op de laatste speeldag van het seizoen 2014-2015, in een nieuw daglicht', klinkt het in een persmededeling van de Vereniging. 'Het loont de moeite dat de bevoegde instanties een onderzoek instellen naar het verloop van deze wedstrijd met de gekende dramatische afloop voor Cercle Brugge.'

KV Mechelen boog toen in het Jan Breydelstadion in een opmerkelijke slotfase een 2-0 achterstand nog om in een 2-3 zege, terwijl er tien minuten voor affluiten geen vuiltje aan de lucht leek voor de thuisploeg. Vervolgens werd de aansluitingstreffer vanuit buitenspelpositie gescoord en kwam de gelijkmaker er na een strafschop en een rode kaart voor Cercle.

Met tien tegen elf moesten ze diep in de toegevoegde tijd de 2-3 nog slikken, waardoor ze tot Play-off III veroordeeld werden en uiteindelijk ook naar de tweede klasse zouden degraderen. Dankzij de zege van Malinwa was Waasland-Beveren dan weer gered.

Scheidsrechter die bewuste zondagnamiddag in het Brugse Jan Breydelstadion was Bart Vertenten, die nu onder aanhoudingsmandaat is geplaatst op verdenking van criminele organisatie en private corruptie. Van Waasland-Beveren en KV Mechelen werden er dan weer bestuursleden in verdenking gesteld.

De scherpe reactie van Cercle komt er na een artikel van zaterdag in de krant De Morgen omtrent de situatie bij KV Mechelen. Daarin zegt sporteconomoon Trudo Dejonghe dat 'als het parket dieper graaft bij Cercle Brugge, Eupen en Moeskroen, de volgende bom klaar ligt'.

'Cercle Brugge neemt met grote verbazing kennis van dit interview', aldus de Vereniging. 'Cercle Brugge werkt zowel voor, als na de kapitaalsverhoging door AS Monaco, op een correcte en transparante manier. Met deze ongefundeerde verklaring berokkent professor Dejonghe imagoschade aan Cercle Brugge. Cercle Brugge beraadt zich dan ook over verdere stappen.'