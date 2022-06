Cercle Brugge heeft donderdag zijn toekomstvisie, die gepaard gaat met een nieuwe look, uit de doeken gedaan. 'In 1899 opgericht als Cercle Sportif Brugeois en al 123 jaar lang 'ploeg van 't stad'. En het plan is dat nog heel lang te blijven', klinkt het bij de West-Vlamingen. 'Tijd voor een nieuw hoofdstuk dus: een rebranding en frisse versie van de filosofie van de vereniging.'

Cercle ziet de vernieuwde visie als 'het perfecte fundament' voor de toekomst en wil hierbij nog steeds 'dé voetbalfamilie van België' blijven. Na een jaar lang brainstormen, creëren en bijschaven stelde de vereniging donderdag zijn bijgepolijste sportieve filosofie, strategie en rebranding voor.

Een belangrijk element in het nieuwe hoofdstuk blijven de clubkleuren. 'Neem nu het Groen-zwart en Cercle: twee elementen die je niet los kunt zien van de ambitieuze voetbalvereniging uit Brugge', luidt het. 'Deze twee karakteristieke kenmerken staan dan ook centraal in de rebranding. Zo is groen niet alleen de kleur die staat voor vernieuwing, jeugd (de gemiddelde leeftijd van het team is 23,5 jaar) en energie, maar is het voor Cercle een complete 'way of thinking'. Op het veld en daarbuiten. Het Cercle-groen kreeg een update die net zoveel kracht uitstraalt als de ambities en speelstijl van het jonge team.'

Om de rebranding kracht bij te zetten onthulde Cercle een nieuw logo, waarbij het woord 'CERCLE' in felgroene letters in een cirkelvorm staat tegen een zwarte achtergrond.

Voor Cercle blijft weinig verrassend ook de band met de fans cruciaal. 'Cercle staat voor familie, vriendschap en harmonie: iedereen is welkom. En de 12e man staat altijd in het midden. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven, dan wel gehuld in een nieuw jasje. Zet al het bovenstaande af tegen alle andere traditioneel ogende clubs deelnemend aan de Jupiler Pro League en je hebt een ploeg met lef.'

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

— Cercle Brugge (@cercleofficial) June 23, 2022

