Ook op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft Cercle Brugge dinsdagavond een zege mogen bijschrijven. In de opener van de midweekspeeldag werd het 2-0 tegen rechtstreekse concurrent Seraing.

Het was al de vierde opeenvolgende overwinning, de derde op rij onder nieuwe coach Dominik Thalhammer. Cercle laat Seraing met 19 punten achter op de zestiende plaats en schuift zelf op naar de twaalfde plaats met 22 punten. Na 20 minuten had de Vereniging zijn verdiende voorsprong beet: Dino Hotic strafte belabberd wegwerken van Seraing-goalie Gillaume Dietsch genadeloos af met een knappe boogbal. Op slag van rust bracht Leonardo Da Silva Lopes (45.) de marge op twee doelpunten verschil met een knal van aan de rand van de zestien, die na een lichte deviatie tegen de netten verdween.

In de tweede helft moesten de Luikenaars op zoek naar de aansluitingstreffer, maar na 55 minuten verprutste sluipschutter Georges Mikautadze een dot van een kans oog in oog met Thomas Didillon. De Bruggelingen speelden de wedstrijd nadien relatief eenvoudig uit.

