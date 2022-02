Cercle Brugge heeft zaterdag op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 (rust: 2-0) gewonnen van rode lantaarn Beerschot, dat meer dan een uur met een man minder moest afwerken na de uitsluiting van Marius Noubissi, na een stevige overtreding op de enkel van Popovic.

Op dat moment stond de thuisploeg al 1-0 voor, dankzij de openingstreffer van Kevin Denkey (27.). In de toegevoegde tijd van de eerste helft maakte revelatie en goudhaantje Rabbi Matondo er in de rebound 2-0 van, nadat een voorzet van Vitinho voorbij alles en iedereen tegen de paal was beland. Dat bleek meteen ook de eindstand, Beerschot-doelman Vanhamel voorkwam met enkele mooie reddingen dat de score in het Jan Breydelstadion hoger opliep.

Voor Beerschot is de situatie stilaan uitzichtloos aan het worden, ondanks de opsteker vorige speeldag met de 2-1 thuiszege tegen KV Kortrijk. De achterstand op Seraing, de voorlaatste in de stand, bedraagt weliswaar nog steeds zeven punten, nadat de Luikenaars hun wedstrijd tegen AA Gent uitgesteld zagen worden omdat een deel van het dak van de Ghelamco Arena storm Eunice niet had overleefd. Vooral echter het programma dreigt voor Beerschot nog loodzwaar te worden, met komende week reeds de thuiswedstrijd tegen Charleroi, vervolgens de stadsderby op Antwerp, en nadien ook nog AA Gent, STVV, Club Brugge en leider Union. Ook Seraing heeft nog een zwaar programma, maar start daaraan dus wel met een voorsprong van zeven punten.

Met de derby tussen KVK en Zulte Waregem, en KV Oostende tegen Standard, staan er zaterdag in de vooravond nog twee duels op het programma. Nadien is het uitkijken naar leider Union, dat voor de lastige verplaatsing naar Charleroi staat. De fiere leider in de hoogste voetbalklasse ging de vorige speeldag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Sint-Truiden en zag daardoor zijn voorsprong op eerste achtervolger Antwerp slinken tot zeven punten.

The Great Old opent zondagnamiddag de debatten met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, een klassieke affiche in het Belgische voetbal. Club Brugge, de nummer drie in de stand op negen punten, staat nadien voor de verre verplaatsing naar Eupen. In de vooravond is er de topper tussen RSC Anderlecht en KRC Genk, alvorens STVV en OHL de speeldag afsluiten.

