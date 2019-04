Cercle Brugge verlegt ambities voor volgend seizoen: 'We zullen de kern verkleinen en versterken'

François Vitali is sportief directeur van Cercle Brugge, dat in 2019 nog niet won. Vijf pittige vragen.

Met welke andere ambitie begon Cercle Brugge aan play-off 2 dan in 2019 eindelijk ook eens een wedstrijd winnend af te sluiten?

'Dat we dit jaar nog niet wonnen, daar is meer dan één reden voor. Feit is dat er vorig seizoen in 1B een sterke dynamiek was gecreëerd om te promoveren en dat die dit seizoen met grotendeels dezelfde groep verlengd is geweest met de ambitie om in 1A het behoud te verzekeren. Toen we in december al zo goed als gered waren, werd dat na anderhalf jaar druk een beetje als een opluchting beleefd en zorgde dat wellicht wat voor verslapping. Als dan niet meteen duidelijk is wat de volgende ambitie is, komt misschien het individuele belang naar voren en beginnen spelers zich vragen te stellen: wat volgend seizoen, kan ik blijven of niet?'

...