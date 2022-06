Cercle Brugge heeft de aankoopoptie voor Rabbi Matondo (21) in de huurovereenkomst met FC Schalke 04 niet geactiveerd. Dat meldt de Vereniging donderdag.

"Cercle was lange tijd bereid om dat wel te doen, maar een akkoord met de speler voor een definitieve overgang werd niet gevonden", zo klinkt het. Afgelopen seizoen was de Welshe winger goed voor 10 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden.

De revelatie van Cercle Brugge viel woensdag in de Nations League-wedstrijd tegen Polen (2-1-nederlaag) in bij het begin van de tweede helft. Hij was de aangever bij het doelpunt van Jonathan Williams (52.). Wales treedt zondag in Cardiff nog aan in een barragewedstrijd voor het WK tegen Oekraïne. Wales kan voor het eerst sinds 1958 nog eens van de partij zijn op een WK. Binnenkort speelt Wales ook nog Nations League-wedstrijden tegen Nederland (8 juni, thuis), de Rode Duivels (11 juni, thuis) en opnieuw Nederland (14 juni, uit).

