Cercle Brugge: 'We moeten veel ambitieuzer zijn '

Na de financiële redding door AS Monaco twee jaar geleden, de sportieve promotie vorig seizoen en de goeie start dit seizoen maakte Cercle Brugge de voorbije maanden zijn eerste crisisje door. Algemeen coördinator Marc Vanmaele zet de toon. 'In alles wat we doen, moeten we meer ambitie uitstralen.'

