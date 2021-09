Op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League ging Cercle Brugge met 2-4 winnen op het veld van Zulte Waregem. Een zure nederlaag voor de mannen van Franky Dury, die een 2-0 voorsprong uit handen gaven.

Na een slappe eerste helft kwam de thuisploeg toch op voorsprong via Zinho Gano (35.). De boomlange spits klom hoger dan iedereen bij een corner en gaf Didillon het nakijken. 1-0 was meteen ook de ruststand. Vlak na rust mocht Gano (49.) na een knappe aanval zijn tweede van de avond maken.

Cercle wilde een nul op twaalf absoluut vermijden en trok ten aanval, met resultaat. Na een knappe aanval bracht Alex Millan (65.) Cercle weer in de wedstrijd. Slechts enkele minuten later kreeg Cercle de kans om langszij te komen. Bij een aanval van de Bruggelingen zou Sormo de bal met de hand hebben beroerd. De VAR ging mee in de beslissing van scheidsrechter Boucaut en de bal ging op de stip. Alex Millan (72.) legde zijn tweede van de avond binnen.

Rood voor Vossen

Enkele minuten later konden de thuissupporters even juichen, maar de vreugde was van korte duur. Gano werd teruggefloten voor buitenspel. Geen hattrick dus voor Zinho Gano.

Zulte Waregem voerde de druk nog op in het slot, maar de beslissing viel uiteindelijk aan de overzijde. Vitinho (88.) werkte een voorzet van Rubio perfect af. Het werd nog zuurder voor Zulte toen invaller Hotic (90+3.) een afvallende bal tegen de netten mocht werken. En de avond eindigde nog wat pijnlijker met een rode kaart voor Jelle Vossen, die flink in het rond zwaaide met zijn arm. Cercle Brugge komt door de zege op gelijke hoogte met Zulte Waregem in het klassement. Met acht punten staan ze op de elfde en twaalfde plaats.

