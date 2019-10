Fabien Mercadal is de tweede trainer die dit seizoen zijn biezen mag pakken. Cercle Brugge beëindigde de samenwerking na tegenvallende resultaten.

En daar is nummer twee van het seizoen. Na Adnan Custovic is het nu de beurt aan Fabien Mercadal om ontslagen te worden in 1A. Het zat er al aan te komen dat de Corsicaan over twee weken niet meer aan de zijlijn zou staan, want na de match zaterdag tegen Zulte Waregem (6-0 verlies) trok het bestuur richting kleedkamer om daar een donderpreek van drie kwartier te houden. Nu werd uiteindelijk de beslissing genomen om Mercadal aan de deur te zetten.

Zo draait de coach op voor het dramatische seizoensbegin van Cercle. De Vereniging staat allerlaatste met maar 3 punten uit 10 matchen en het werd eerder al uitgeschakeld in de beker door amateurclub Rebecquoise.

Voorlopig neemt een van de assistenten van Mercadal de dagelijkse leiding op zich tot er een nieuwe hoofdcoach gevonden is.

