Het gaat Cercle Brugge voor de wind in de Jupiler Pro League. Op de 23e speeldag schreef het zondagavond een nieuwe driepunter bij tegen Zulte Waregem (3-1), de zevende in de laatste acht wedstrijden.

Cercle blijft tiende met 31 punten. Essevee weet weer wat verliezen is na 6 op 6 onder nieuwbakken trainersduo Timmy Simons en Davy de Fauw en bengelt net boven de degradatiezone met 23 punten.

Alexandre Boucaut kende de Vereniging na vijf minuten spelen al een penalty toe. Dat was een kolfje naar de hand van Dino Hotic, die Sammy Bossuyt de verkeerde kant uitstuurde. Boris Popovic (41.) vergrootte enkele minuten voor rust de Waregemse kopzorgen door raak te knikken op corner.

In de tweede helft liet Cercle de bal aan de bezoekers, die pas bij machte waren om tegen te prikken toen Jelle Vossen (90.) een fout van Thomas Didillon afstrafte. Ook Kevin Denkey (90.+4) plaatste zijn naam nog op het scorebord.

