Cercle Brugge heeft zaterdag op de 33e en voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League een belangrijke 3-0 zege geboekt tegen OH Leuven. Door de overwinning komt de Vereniging dichtbij het behoud.

Cercle Brugge begon met het meeste initiatief aan de partij in het Jan Breydelstadion. De Bruggelingen kwamen dichtbij de openingstreffer via Ugbo en Van der Bruggen. De eerste Leuvense kans kwam er halverwege de eerste periode met een schotje van Henry, dat naast ging. Op het halfuur schrikte iedereen in Brugge plots op. Hoggas raakte Asante met zijn arm in het gezicht en ref D'Hondt gaf - na het bekijken van de beelden - rood. Met tien tegen elf bleef Cercle goed meespelen. Op slag van rust volgde de beloning. Een sterke Ugbo (44.) hield de Leuvense verdediging alleen aan de praat en vlamde de 1-0 op het bord.

Na de pauze reageerde invaller Schrijvers voor OH Leuven met een schot op de paal. Het doelpunt viel echter opnieuw aan de overkant. Opnieuw Ugbo (56.) toonde zich scherp voor doel. De Engelse aanvaller trapte een rebound na een schot van Velkovski tegen de netten, 2-0. Hij zit intussen al aan vijftien competitietreffers. Leuven leek nu moe gestreden en Cercle Brugge deed er in het slot nog eentje bij. Taravel (73.) knikte op hoekschop de 3-0 eindstand op het bord.

Cercle Brugge staat na deze overwinning nog steeds zestiende, maar loopt drie punten verder weg van concurrenten Moeskroen en Waasland-Beveren. Die komen later dit weekend nog in actie. Voor Leuven is de nederlaag een domper. Het blijft negende en doet een slechte zaak in de strijd voor Play-off 2, dat is voorbehouden voor de plaatsen vijf tot en met acht.

Later zaterdag is er nog KV Mechelen-Zulte Waregem (om 18u30) en Gent-Charleroi (om 20u45). Zondag is er onder meer de Limburgse derby tussen Racing Genk en STVV en de topper Anderlecht-Club Brugge. Vrijdag deed Standard al een goede zaak met een 0-4 zege bij Eupen.

