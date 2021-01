Kylian Hazard lijkt geen plaats meer te hebben bij Cercle Brugge. Dinsdag bevestigde de coach van de Vereniging tijdens een persbabbel voor de match tegen Antwerp dat de 25-jarige broer van Rode Duivels Eden en Thorgan (voor onbepaalde tijd) niet meer wordt geselecteerd.

'Als organisatie hebben we besloten dat Kylian Hazard niet meer in aanmerking komt voor Cercle Brugge wedstrijdselecties en dat voor onbepaalde tijd', opende Clement. 'Deze beslissing werd genomen op basis van de laatste zes maanden van dit seizoen 2020-2021. Wij vinden dat wij als organisatie en de speler niet op dezelfde golflengte zitten op vlak van professionalisme en attitude. Kylian Hazard werd al van deze beslissing op de hoogte gebracht. Er wordt verder geen commentaar gegeven. Wij kijken nu verder vooruit om, samen met de spelers en met 100 procent focus, onze wedstrijd in en tegen Antwerp voor te bereiden.'

Kylian Hazard werd eerder dit seizoen, in november, al drie matchen uit de kern gehouden. In achttien competitiewedstrijden kwam de winger tot een goal en drie assists.

