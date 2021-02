Het is groen-zwart menens met een steviger Vlaamse verankering. Na een coach van eigen bodem is het ook op zoek naar een CEO van eigen bodem.

Geen korte termijnwinst bij het veranderen van trainer. Cercle Brugge had er nochtans op gehoopt na het ontslag van Paul Clement, maar de nieuwe ploeg van Yves Vanderhaeghe bleef hervallen in het oude zeer: voorin niet efficiënt genoeg en achterin een tegengoal in de slotfase. Opvallend: de laatste thuiszege dateert van 17 oktober, sindsdien werd negen keer op rij verloren. Dat belooft deze week, met dinsdag het bekerduel tegen KV Oostende en zondagavo...

Geen korte termijnwinst bij het veranderen van trainer. Cercle Brugge had er nochtans op gehoopt na het ontslag van Paul Clement, maar de nieuwe ploeg van Yves Vanderhaeghe bleef hervallen in het oude zeer: voorin niet efficiënt genoeg en achterin een tegengoal in de slotfase. Opvallend: de laatste thuiszege dateert van 17 oktober, sindsdien werd negen keer op rij verloren. Dat belooft deze week, met dinsdag het bekerduel tegen KV Oostende en zondagavond de thuismatch tegen Anderlecht.Cercle is wel van plan verder te vervlaamsen. De trainers zijn inmiddels ex-spelers die het huis kennen: na De Wulf en Artz bij de beloften kwamen ook Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel naar de vereniging. Cercle zoekt nu ook naar een Vlaamse CEO om de club te leiden. Voorlopig is dat Oleg Petrov, ook de CEO van Monaco, die hard zijn best doet - al maakt corona dat niet makkelijk - om voeling te houden via het bijwonen van wedstrijden en een paar dagen Brugge per maand. Maar dat kan beter.Moederclub Monaco analyseert geregeld haar beleid in Brugge en stelt voortdurend bij. Onder Laurent Guyot stuurden de Monegasken nog relatief ongestructureerd spelers van allerlei pluimage naar Brugge. Maak er wat van als je kan en we zien wel, was zowat de leuze.Met de komst van Paul Mitchell als sportief verantwoordelijke voor Monaco en Cercle werd daar komaf mee gemaakt. Wie naar Brugge komt, beseft nu beter met welk plan dat is, en snapt de bedoelingen: verder progressie boeken. Om die lijn te bewaken, stelde Mitchell een sportief bewindvoerder in Brugge aan: Carlos Aviña, een jonge Mexicaan. Die houdt ter plaatse een oogje in het zeil, maar heeft weinig beslissingsbevoegdheid. Omdat ook de CEO, Oleg Petrov, in Frankrijk een pak werk heeft, werd de club de facto toch nog erg vanop afstand gerund.Dat kan beter en dus is de ploeg op zoek naar een Vlaamse CEO die hier alles aanstuurt: de administratieve werking, het financiële, de jeugd, etc.. Ongetwijfeld zal ook hij alles in overleg moeten doen met de moederclub, maar Monaco snapt intussen beter en beter dat elke competitie en elk land zijn eigenheid heeft. Of, zoals voorzitter Goemaere het uitdrukte: 'Ik zou met mijn bedrijf (Stardekk, nvdr) ook geen overname doen in het buitenland en dat vervolgens vanuit Brugge runnen.'