Nog deze maand willen coach en vereniging weten of ze met elkaar doorgaan, zegt Cerclevoorzitter Vincent Goemaere.

Nadat het behoud in 1A verzekerd was, verklaarde Cerclecoach Bernd Storck vorige week in Het Laatste Nieuws: 'In principe zeg ik geen neen tegen Cercle. Maar je weet dat Nicolas Holveck, die verantwoordelijk was voor het project Cercle, sinds vrijdag weg is bij AS Monaco en ik wil eerst horen hoe ze het daar verder zien. Als ze opnieuw jonge spelers laten komen, moeten die een bepaald niveau hebben - zoals dat van Giulian Biancone bijvoorbeeld.' Dat is een merkwaardige uitspraak. Omdat Nicolas Holveck bij AS Monaco op een zijspoor was geraakt na het ontslag van vicevoorzitter en CEO Vadim Vasiliyev in februari 2019 en zijn vervanging door Oleg Petrov. De nieuwe rechterhand van de steenrijke voorzitter-eigenaar Dimitri Rybolovlev laat zich bijstaan door assistent-CEO Vjatsjeslav Ivanov en voor sportieve zaken door head talent assessment Igor Korneev. Sinds zijn intrede in Brugge kreeg Storck met hen te maken en het zijn ook zij die het project een betere invulling aan het geven zijn, met voor Cercle een eigen sportief manager en meer eigen spelers. De uitspraak van Storck moet worden gezien als een signaal dat hij sportieve garanties wil. Wellicht vraagt hij zich ook af of hij nog wel goed zal kunnen functioneren onder de sportief manager die in april aangesteld zal worden. 'Daar zie ik niet echt een probleem in', zegt voorzitter Vincent Goemaere. 'Het spreekt voor zich dat wij iemand zullen nemen die in het verhaal past. Iemand die Cercleminnend is, het Belgisch voetbal goed kent en kan samenwerken met de mensen bij Cercle en die bij Monaco. Iemand met talent in organiseren, managen en vooral in peoplemanagement. Voor de coach zal er niets veranderen: hij zal net zoals in de voorbije wintermercato suggesties en aanbevelingen kunnen doen, maar het is Oleg die zal beslissen. Ik begrijp dat Bernd niet nog eens zo'n seizoen wil meemaken, maar dat willen wij ook niet. In januari deden wij al investeringen die beter renderen en die trend zullen we voortzetten.' Hij is overtuigd dat er voor Cercle veel meer uit de samenwerking met AS Monaco te halen is. ' Frans Schotte zei vorige zomer dat we in de top 8 wilden spelen. Om de gekende redenen is dat volledig mislukt en daar werd hij op gepakt, maar hij verwoordde toen wel degelijk de doelstelling die door AS Monaco was uitgesproken. Dat blijft de ambitie, meer dan een gezonde middenmoter zijn, en daar zullen inspanningen voor worden gedaan. Het project blijft uiteraard centraal staan. Maar er zal meer vanuit Cercle gewerkt worden; en bij elke rekrutering die vanuit AS Monaco gebeurt, zal het project Cercle in het carrièreplan verwerkt worden. Zo gaat Biancone binnenkort in de academie van AS Monaco een voordracht geven over zijn positieve ervaring bij Cercle.' Storck en Cercle willen echt wel met elkaar doorgaan, benadrukt voorzitter Goemaere. 'Nu moeten we elkaar nog zien te vinden, financieel en inhoudelijk. Het is nu eerst aan Oleg om met Bernd te gaan praten over het financiële en daar samen uit te geraken. De bedoeling was dat Oleg deze week naar Brugge zou komen, maar door de coronacrisis zal dat niet doorgaan en zullen ze met elkaar bellen. Bernd zegt mij dat hij bij ons wil blijven en alleen met ons praat. Hij wil dat het niet te lang duurt en dat geldt ook voor ons. Nog voor het einde van deze maand willen we weten waar we aan toe zijn.'